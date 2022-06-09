Сотні тисяч українських дітей цьогоріч відправлять на закордонний відпочинок, - Мінсоцполітики

Цього року планують організувати відпочинок сотні тисяч українських дітей за кордоном. Дитячі табори також запрацюють і в межах України, де це дозволятиме безпекова ситуація.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

"Враховуючи безпрецедентний рівень світової підтримки України, маємо намір цьогоріч організувати і закордонний відпочинок маленьких українців", - йдеться у повідомленні.

Першочергово оздоровленням та відпочинком плануємо охопити:

понад 40 тисяч дітей з інвалідністю;

понад 100 тисяч дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

близько 60 тисяч дітей, батьки яких є учасниками бойових дій.

Також відпочинок відбуватиметься і на території України, зважаючи на безпекову ситуацію в окремих регіонах. Обласні військові адміністрації визначатимуть, чи можна у їхньому регіоні безпечно оздоровити дітей, та які заклади мають надійні укриття.

"В усіх випадках функції головного контролера організації дитячого відпочинку виконуватиме Нацсоцслужба. Вона перевірятиме списки дітей, підготовлені обладміністраціями, наявність згоди їх законних представників, наявність необхідних довідок, зокрема, про призначення супроводжуючих осіб. Служба зрештою і надаватиме згоду на виїзд кожної групи дітей", - поінформувала голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Зокрема, у випадку взаємодії із закордонними громадськими та благодійними організаціями Нацсоцслужба перевірить, чи уповноважена приймаюча організація державою, до якої виїжджатимуть українські діти, здійснювати діяльність з їхнього оздоровлення та відпочинку. Попередньо будуть ретельно аналізуватись і умови перебування дітей.

Нагадаємо, в Україні з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації постраждала понад 751 дитина, з них 263 - загинули. Найбільше постраждалих у Донецькій, Харківській та Київській областях.