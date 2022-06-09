Сотни тысяч украинских детей в этом году отправят на заграничный отдых, - Минсоцполитики

В этом году планируется организовать отдых сотни тысяч украинских детей заграницей. Детские лагеря также заработают и в пределах Украины, где это будет безопасно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Учитывая беспрецедентный уровень мировой поддержки Украины, намерены организовать и зарубежный отдых маленьких украинцев", - говорится в сообщении.

Первоначально оздоровлением и отдыхом планируют охватить:

свыше 40 тысяч детей с инвалидностью;

более 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей;

около 60 тысяч детей, родители которых являются участниками боевых действий.

Также отдых будет проходить и на территории Украины, учитывая ситуацию с безопасностью в отдельных регионах. Областные военные администрации будут определять, можно ли в их регионе безопасно оздоровить детей, и какие учреждения имеют надежные укрытия.

"Во всех случаях функции главного контролера организации детского отдыха будет выполнять Нацсоцслужба. Она будет проверять списки детей, подготовленные обладминистрациями, наличие согласия их законных представителей, наличие необходимых справок, в частности, о назначении сопровождающих лиц. Служба в конце концов и будет давать согласие на выезд каждой группы детей", – проинформировала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

В частности, в случае взаимодействия с зарубежными общественными и благотворительными организациями Нацсоцслужба проверит, уполномочена ли принимающая организация государством, в которое будут выезжать украинские дети, осуществлять деятельность по их оздоровлению и отдыху. Предварительно будут тщательно анализироваться условия пребывания детей.

Напомним, в Украине с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации пострадал более 751 ребенка, из них 263 – погибли. Больше всего пострадавших в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.