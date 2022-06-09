В Украине в результате российской агрессии пострадали более 750 детей, из них 263 погибли, - Офис генпрокурора

В Украине с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации пострадал более 751 ребенок, больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По состоянию на утро 9 июня официальное число детей, погибших в результате российской агрессии - 263. Количество раненых - 488. Однако эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 190

Харьковской – 132

Киевской – 116

Черниговской – 68

Луганской – 53

Херсонской – 52

Николаевской – 47

Запорожской – 30

Сумской – 17

в г. Киеве – 16

Житомирской – 15

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры.

Также в результате бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Стоит отметить, что в Украине из-за российской агрессии многие считаются пропавшими без вести, многие были захвачены в плен. Поэтому в Минздраве разъяснили, что нужно делать родственникам таких людей, и как происходит судмедэкспертиза.