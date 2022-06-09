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В Украине в результате российской агрессии пострадали более 750 детей, из них 263 погибли, - Офис генпрокурора

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Фото: Unicef

В Украине с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации пострадал более 751 ребенок, больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По состоянию на утро 9 июня официальное число детей, погибших в результате российской агрессии - 263. Количество раненых - 488. Однако эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

  • в Донецкой области – 190
  • Харьковской – 132
  • Киевской – 116
  • Черниговской – 68
  • Луганской – 53
  • Херсонской – 52
  • Николаевской – 47
  • Запорожской – 30
  • Сумской – 17
  • в г. Киеве – 16
  • Житомирской – 15

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры.

Также в результате бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Стоит отметить, что в Украине из-за российской агрессии многие считаются пропавшими без вести, многие были захвачены в плен. Поэтому в Минздраве разъяснили, что нужно делать родственникам таких людей, и как происходит судмедэкспертиза.

Автор:
Анастасия Дедковская