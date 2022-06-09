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В Украине в результате российской агрессии пострадали более 750 детей, из них 263 погибли, - Офис генпрокурора
В Украине с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации пострадал более 751 ребенок, больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
По состоянию на утро 9 июня официальное число детей, погибших в результате российской агрессии - 263. Количество раненых - 488. Однако эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- в Донецкой области – 190
- Харьковской – 132
- Киевской – 116
- Черниговской – 68
- Луганской – 53
- Херсонской – 52
- Николаевской – 47
- Запорожской – 30
- Сумской – 17
- в г. Киеве – 16
- Житомирской – 15
В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры.
Также в результате бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
Стоит отметить, что в Украине из-за российской агрессии многие считаются пропавшими без вести, многие были захвачены в плен. Поэтому в Минздраве разъяснили, что нужно делать родственникам таких людей, и как происходит судмедэкспертиза.