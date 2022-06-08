Поиск погибших и пропавших с помощью ДНК: в Минздраве разъяснили, как проводится судмедэкспертиза

В Украине по состоянию на 8 июня много людей считаются пропавшими без вести, большое количество захвачены в плен. В Минздраве разъяснили, что нужно делать родственникам таких лиц, и как происходит судмедэкспертиза.

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Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что родственникам пропавших без вести и захваченных в плен лиц следует вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы для вывода ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с имеющимися в единой базе данных.

В Украине образцы ДНК отбираются у биологических родителей или детей пропавшего человека. Чтобы сдать биологические образцы, родственникам нужно иметь с собой паспорт, для ребенка - свидетельство о рождении. Экспертиза проводится бесплатно.

Обычно у живых людей отбирают образцы крови, эпителий из полости рта и образцы слюны. Это можно сделать в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению процессуально уполномоченного лица, т.е. следователя или по поручению суда.

У умерших образцы отбираются в отделе экспертизы трупов: кровь, мягкие ткани, отдельные кости и их фрагменты. Далее эти эталоны направляются в отделение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщают в Минздраве, ДНК-карта направляется в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Там ее помещают в базу централизованного учета генетических признаков человека под уникальным идентификатором. Его присваивают и при регистрации неустановленных лиц. После этого устанавливаются генетические признаки родственников погибших, пропавших и неузнаваемых лиц.

Стоит отметить, что для поиска пропавших без вести человек должен самостоятельно обратиться по месту жительства в полицию, после чего следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК профиля.

Далее ДНК-профиль отправляется в централизованный автоматизированный учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме производится сравнение ДНК профилей пострадавшего и родственников.

Само проведение судебно-медицинской экспертизы может длиться до 1 месяца. В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование.

Напомним, украинская сторона и страна-агрессор Россия 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160". Второй такой обмен был 8 июня на линии фронта в Запорожской области, но уже по формуле "50 на 50".