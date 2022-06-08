Пошук загиблих та зниклих за допомогою ДНК: у МОЗ роз'яснили, як проводиться судмедекспертиза

В Україні станом на 8 червня багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон. У МОЗ роз'яснили, що треба робити родичам таких осіб, та як відбувається судмедекспертиза.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що родичам зниклих безвісти та захоплених у полон осіб треба разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних.

Наразі в Україні зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Експертиза проводиться безоплатно.

Зазвичай, у живих людей відбирають зразки крові, епітелій з ротової порожнини та зразки слини. Це можна зробити у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням процесуально уповноваженої особи, тобто слідчого, або за дорученням суду.

У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів: кров, м’які тканини, окремі кістки та їх фрагменти. Далі ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи.

Як повідомляють у МОЗ, ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Там її поміщають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. Його присвоюють і при реєстрастрації невстановлених осіб. Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб.

Варто зазначити, що для пошуку зниклих безвісти особа має самостійно звернутись за місцем свого проживання до поліції, після чого слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю.

Далі ДНК-профіль відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини, де в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК профілів потерпілого та родичів.

Саме проведення судово-медичної експертизи може тривати до 1 місяця. У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор Росія 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160". Другий такий обмін відбувся 8 червня на лінії фронту у Запорізькій області, але вже за формулою "50 на 50".