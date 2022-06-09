Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

В Україні внаслідок російської агресії постраждало понад 750 дітей, з них 263 загинули, - Офіс генпрокурора

діти війни, діти війна, діти на війни, постріждалі діти, війна в Україні, наслідки війни
Фото: Unicef

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації постраждала понад 751 дитина, найбільше у Донецькій, Харківській та Київській областях.  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України. 

Станом на ранок 9 червня офіційне число дітей, які загинули внаслідок російської агресії - 263. Кількість поранених - 488. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:  

  • у Донецькій області - 190
  • Харківській - 132 
  • Київській - 116 
  •  Чернігівській - 68 
  • Луганській - 53 
  •  Херсонській - 52 
  •  Миколаївській - 47 
  • Запорізькій - 30 
  • Сумській - 17 
  • у м. Києві - 16 
  •  Житомирській - 15

Зокрема, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури.

Також внаслідок бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю. 

Варто зазначити, що в Україні через російську агресію багато людей вважаються зниклими безвісти, багато - були захоплені у полон. Тому у МОЗ роз'яснили, що треба робити родичам таких осіб, та як відбувається судмедекспертиза.  

Автор:
Анастасія Дєдковська