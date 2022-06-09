В Україні внаслідок російської агресії постраждало понад 750 дітей, з них 263 загинули, - Офіс генпрокурора

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації постраждала понад 751 дитина, найбільше у Донецькій, Харківській та Київській областях.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 9 червня офіційне число дітей, які загинули внаслідок російської агресії - 263. Кількість поранених - 488. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області - 190

Харківській - 132

Київській - 116

Чернігівській - 68

Луганській - 53

Херсонській - 52

Миколаївській - 47

Запорізькій - 30

Сумській - 17

у м. Києві - 16

Житомирській - 15

Зокрема, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури.

Також внаслідок бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Варто зазначити, що в Україні через російську агресію багато людей вважаються зниклими безвісти, багато - були захоплені у полон. Тому у МОЗ роз'яснили, що треба робити родичам таких осіб, та як відбувається судмедекспертиза.