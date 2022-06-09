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- Війна Війна
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- Суспільство
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В Україні внаслідок російської агресії постраждало понад 750 дітей, з них 263 загинули, - Офіс генпрокурора
В Україні з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації постраждала понад 751 дитина, найбільше у Донецькій, Харківській та Київській областях.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 9 червня офіційне число дітей, які загинули внаслідок російської агресії - 263. Кількість поранених - 488. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- у Донецькій області - 190
- Харківській - 132
- Київській - 116
- Чернігівській - 68
- Луганській - 53
- Херсонській - 52
- Миколаївській - 47
- Запорізькій - 30
- Сумській - 17
- у м. Києві - 16
- Житомирській - 15
Зокрема, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури.
Також внаслідок бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
Варто зазначити, що в Україні через російську агресію багато людей вважаються зниклими безвісти, багато - були захоплені у полон. Тому у МОЗ роз'яснили, що треба робити родичам таких осіб, та як відбувається судмедекспертиза.