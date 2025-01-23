За скільки можна орендувати житло на найвідоміших лижних курортах

У Карпатах на гірськолихних курортах спадають ціни після різдвяних свят. Проте не у всіх локаціях.

Зимовий відпочинок на гірськолижних курортах України залишається популярним. Майже на всіх напрямках кількість відгуків в цьому сезоні значно вища, ніж раніше. Ціни на більшості курортів лишились на рівні минулорічних, проте де-не-де зменшились чи зросли. Це може залежати від популярності напрямку та якості локальної інфраструктури.

Найдемократичніші ціни на подобову оренду біля лижних схилів, що розташовані на Львівщині - це Сколе, Славськ або Плав'я - за 100 кілометрів від Львова. Тут і швидше дешевшає подобова відпочинкова оренда. Порівняно з новорічними цінниками у 1 500-2 000 гривень, сьогодні винайняти помешкання можна за 650-800 грн на добу.

Найдорожчі локації - на Франківщині - у січні 2025-го дешевшати не поспішають, свідчать дані аналітики Olx Нерухомість.

Напередодні Різдва найвищі ціни на проживання були зафіксовані у Поляниці - на популярному курорті Буковель, ціна за ніч тут становила 5500 грн. У січні ціни навіть дещо зросли.

Ціни на відпочинок на лижних курортах у січні 2025-го:

с . Ізки , Закарпатська область, медіанна ціна на житло тут закріпилась на рівні 600 грн за будинок, 550 грн за номер в готелі та 490 грн за кімнату..

. , Закарпатська область, медіанна ціна на житло тут закріпилась на рівні 600 грн за будинок, 550 грн за номер в готелі та 490 грн за кімнату.. с. Пилипець , Закарпатська область – 3500 грн складає медіана вартість подобової оренди будинків, 1000 грн потрібно буде заплатити за номер у готелі цьогоріч.

, Закарпатська область – 3500 грн складає медіана вартість подобової оренди будинків, 1000 грн потрібно буде заплатити за номер у готелі цьогоріч. с. Мигове, Чернівецька область – медіанна ціна оренди будинку складає 3500 грн, а номерів у готелі – 4000 грн. Вартості на кімнати подобово близько 1500 грн.

Чернівецька область – медіанна ціна оренди будинку складає 3500 грн, а номерів у готелі – 4000 грн. Вартості на кімнати подобово близько 1500 грн. с . Славсько , Львівська область – за будинки подобово доведеться заплатити 2000 грн, а медіанна ціна на готелі складає 875 грн.

. , Львівська область – за будинки подобово доведеться заплатити 2000 грн, а медіанна ціна на готелі складає 875 грн. с. Плавʼя, Львівська область – найдешевша локація за даними OLX. Медіанна вартість всього житла тут складає 500 грн..

Львівська область – найдешевша локація за даними OLX. Медіанна вартість всього житла тут складає 500 грн.. с. Подобовець, Закарпатська область – на оренду будинків медіанна ціна сформувалась на рівні 3000 грн. Оренда кімнат стартує від 400 грн за добу.

Закарпатська область – на оренду будинків медіанна ціна сформувалась на рівні 3000 грн. Оренда кімнат стартує від 400 грн за добу. с. Вишка, Закарпатська область – медіанна ціна за добу у будинку складає 900 грн. За ніч у готелі потрібно заплатити 1800 грн.

Закарпатська область – медіанна ціна за добу у будинку складає 900 грн. За ніч у готелі потрібно заплатити 1800 грн. с. Поляниця (1.2 км від Буковелю), Івано-Франківська область: оренда будинку чи квартири складає тут 5750 грн за добу. Номер у готелі вартуватиме близько 2000 грн, а кімнати 1375 грн.

Порівняно з минулорічними показниками здешевлення цін у січні на подобову оренду житла відбулось в Ізках, на 50% та Пилипці, Закарпатської області, на 25% порівняно з минулим сезоном.

У Миговому Чернівецької області, Славському та Плавʼї, Львівської області та Подобовці, Закарпатської області, медіанні ціни лишились на минулорічному рівні.

Найбільше зросла вартість оренди у Вишці Закарпатської області - удвічі. Також ціни піднялись і в Поляниці Івано-Франківської обл., подобова оренда в цьому сезоні тут коштує в середньому на 14% дорожче, ніж раніше.

У деяких рекреаційних локаціяхзначно зменшилась кількість оголошень на подобову оренду житла у грудні-січні 2024-2025 порівняно з аналогічним періодом 2023-2024 років.

Так, у с. Подобовець на Закарпатті на 25% менше оголошень цьогоріч, проте кількість відгуків лишилась майже на тому ж рівні, знизившись лиш на 4%. У с. Вишка на 23% зменшилась кількість оголошень, разом з тим на 22% поменшало відгуків. Поляниця теж втратила 13% пропозиції, проте кількість відгуків на оголошення тут зросла майже вдвічі.

Порівняно з попереднім сезоном зросла кількість житла на подобову оренду у с. Плавʼя (на 50%), у с. Славсько (на 21% більше), у с. Пилипець (25%), у с. Ізки (15% приросту), Миговому (на 13%).

Раніше Delo.ua повідомляло, що гірськолижні курорти Європи подорожчали: вартість найкращих зросла на 10%.