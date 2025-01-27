Одеса та Харків лідирують за дешевизною житла у Європі: опубліковано новий рейтинг

Київ опинився на 125-му місці за вартістю життя серед 141 міста у європейських країнах, які аналізує сервіс Numbeo. Окрім нього в списку, який оновлюється кожні пів року, присутні Дніпро (126-е місце), Одеса (130), Львів (131) та Харків (132).

Дешевше жити, згідно цих даних, лише в дев'яти містах Росії, які було проаналізовано. Співставні з українськими показники мають також Москва й Санкт-Петербург (123 та 128 місця). Крім того, нижче 120-го місця опинилися такі східноєвропейські міста як Кишинів, Скоп'є, Ніш, Мінськ та Приштина.

Найдорожчими для проживання традиційно визнаються міста Швейцарії: перші п'ять позицій у рейтингу зайняли Цюрих, Лозанна, Женева, Базель та Берн. Також до десятки потрапили Рейк'явік (Ісландія), Лондон та міста Норвегії (Тронхейм, Осло та Берген).

Рейтинг складається на основі декількох показників, серед яких вартість оренди житла, продуктів харчування, цін у ресторанах, на проїзд у транспорті та тарифів на комунальні послуги. Ці показники порівнюються з аналогічними у Нью-Йорку.

Натомість сюди не включено витрати на житло, такі як оренда або іпотека. З урахуванням останніх - життя у Європі усюди дешевше, ніж у найбільшому місті США, а без урахування - лише трохи більшими є ціни у трьох найдорожчих містах Швейцарії.

При цьому саме за вартістю витрат на житло лідером є Лондон, після якого йдуть Цюрих, Женева, Дублін, Амстердам, Рейк'явік, Базель, Лозанна та Брайтон. Найдешевшим є житло так само у містах Росії, однак на передостанніх місцях (139 та 140-му) опинилися Одеса та Харків, розташовані порівняно близько до окупованих РФ територій і які протягом війни зазнали числених атак з її боку.

Зазначимо також, що за вартістю житла для купівлі у центрі міста, за даними Numbeo, із відривом лідирує все ж Цюрих: на 27 січня вона оцінюється в середньому в 24,28 тисячі євро за квадратний метр. У Лондоні цей показник становить 19,77 тисячі євро, в Женеві - 18,14, Лозанні - 17,42, Берні - 13,19. Також до десятки потрапили Париж (12,58), Мюнхен (12,35), Люксембург (11,05), Відень (10,26) та Стокгольм (9,96 тисячі євро).

У Києві цей показник становить 2237,6 тисячі євро за квадратний метр (105-е місце зі 131), а у Львові - 1876,3 тисячі євро (119-е). Натомість у кінці рейтингу знаходяться Одеса з показником 1277,9 тисячі євро (127-е місце), Дніпро з 1238 тисячами євро (129-е місце) та Харків з 1173 тисячами євро за квадратний метр (130-е місце).