У які райони Києва прилітає найчастіше: мапа найбільш обстрілюваних місць за три роки війни

У Шевченківському та Святошинському районах Києва журналісти нарахували понад 30 влучань за три роки.

За понад три роки повномасштабної війни від російських обстрілів Києва найбільше потерпають Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони, повідомляє Delo. ua з посиланням на аналітику Texty.org.ua.

За останній обстріл 23 червня у Києві внаслідок атаки РФ дев'ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ.

Найбезпечніше жити на Троєщині, як випливає з карти обстрілів. Аналіз врахував лише влучання, про які офіційно повідомлялось.

Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства: завод «Артем» і Київський завод автоматики (Шевченківський район), заводи «Антонов» (Святошинський район), «Меридіан» і «Більшовик» (Солом’янський район). На мапі фігурують також розкидані по всьому місту енергооб’єкти.

Росія намагалась дістатися до аеропортів. Свого часу російські ракети досить регулярно цілилися в аеропорт «Жуляни» у Солом’янському районі. Швидше за все, росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО і таким чином намагалися їх дістати.

Динаміка руйнівних обстрілів Києва від початку повномасштабної війни. Texty.org.ua

Найбільш руйнівним місяцем для столиці став березень 2022 року — тоді значна кількість обстрілів припадала на снаряди російської артилерії. Ще одним піком був травень 2023-го, коли росіяни здійснили 18 обстрілів. Тоді ж ворог почав масово використовувати "шахеди".

Наприкінці 2024 року обстріли Києва стали регулярними. Росія почала запускати більше дронів, вони вдосконалюються, летять вище, і їх важче збивати.

Як повідомляло раніше Delo.ua, червневі атаки російських БпЛА на Київ та область завдали збитків довкіллю на понад 5,7 млн грн.