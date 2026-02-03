Запланована подія 2

Магазин JYSK в Запорожье, поврежденный во время атаки, возобновит работу уже в феврале.

JYSK сеть
Ущерб, нанесенный в результате ракетных обстрелов, еще не подсчитан, однако прямые затраты на восстановление поврежденного магазина JYSK уже измеряются миллионами гривен. Фото из открытых источников

Магазин JYSK в Запорожье, который получил повреждения в результате атаки дронов и управляемых авиабомб 2 января 2026 года, планируют вновь открыть уже в этом месяце.

Об этом Delo.ua сообщила пресс-служба компании.

"Да, мы работаем над восстановлением магазина. По текущим планам мы рассчитываем возобновить его работу уже в феврале", — отметили в JYSK.

В компании уточнили, что восстановление проводят собственными силами и на средства внутренних ресурсов. Речь идет о комплексных работах: замене части оборудования, освещения, напольного покрытия и торговых конструкций, а также списании уничтоженного или поврежденного товара.

"Пока идет оценка убытков. Уже сейчас можем сказать, что прямые затраты измеряются миллионами гривен. Окончательная сумма будет ясна после завершения всех восстановительных работ и технической экспертизы помещения и оборудования", — сообщили в пресс-службе.

Отдельно в JYSK подчеркнули, что во время атаки никто из работников или посетителей магазина не пострадал.

"Прежде всего, мы хотим отметить: для нас главное, что в результате атаки никто из работников или покупателей не пострадал. Это самое важное. Все материальное можно восстановить — и именно этим мы сейчас занимаемся", — подчеркнули в компании.

Компания сохранила рабочие места для всех сотрудников поврежденного магазина. Сейчас команда вовлечена в подготовку восстановленной точки к открытию: работники принимают товар, прорабатывают заказ и готовят торговый зал.

В компании надеются, что обновленный магазин сможет возобновить полноценную работу в ближайшие недели.

Для справки компания JYSK, основанная в Дании в 1979 году, принадлежит к Lars Larsen Group. Сегодня JYSK имеет более 3600 магазинов в 50 странах мира.

В Украине JYSK работает с 2004 года. Компания специализируется на продаже мебели, матрасов, товаров для сна, домашнего текстиля, элементов декора, а также товаров для дома и сада.

На 2026 год сеть JYSK в Украине насчитывает более 110 магазинов в 38 городах, а также собственный интернет-магазин jysk.ua. Штат компании в стране составляет около 1 000 сотрудников.

Напомним, 2 января 2026 года магазин JYSK в Запорожье подвергся атаке дронов и управляемых авиабомб (КАБ). В результате ударов была повреждена крыша здания, возник пожар, уничтожена часть товара и оборудования. При этом ни один из работников не пострадал.

Автор:
Елена Черкасец