Форпост гуманітарного фронту: як ритейл будує бізнес та дивиться у майбутнє з оптимізмом

Сфера торгівлі за січень-серпень 2025 року забезпечила 16,7% усіх податкових надходжень до державного бюджету, це близько 145 млрд грн. А порівняно з аналогічним періодом 2024 року, торгівля збільшила сплату податків майже на третину. У 2025 році, незважаючи на стагнацію в економіці, обсяги бізнесу у комерційних мереж зростають, а частка вільних площ у торгових центрах скорочується. І загалом ринок роздрібної торгівлі, що генерує близько 14% ВВП України, демонструє впевнене відновлення після початку повномасштабного вторгнення.

Зростають без перепочинку

За даними Держслужби статистики, оборот роздрібної торгівлі в Україні за 7 місяців 2025 року становив 1,44 трлн грн. Це на 20,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Порівняна динаміка зберігається з початку року. Наприклад, за 1 квартал оборот роздрібної торгівлі рік до року зріс на 18,3% до 578 млрд грн, а за 1 півріччя – майже на 21% до 1,21 трлн грн. Тому є підстави вважати, що за підсумками всього 2025 року ритейл може продемонструвати зростання на 20-25%.

Обсяги роздрібної торгівлі у 2025 році

Період Роздрібний оборот, млрд грн До аналогічного періоду 2024 року січень-березень 578 млрд грн +18,2% січень-червень 997 млрд грн +20,9% січень-липень 1437 млрд грн +20,9%

За даними Держстату

Роздрібні мережі досить швидко розширюють свій бізнес. Як писало delo, посилаючись на дослідження Асоціації рітейлерів України, ТОП-10 найбільших FCMG-рітейлерів за перше півріччя 2025 року відкрили понад 160 нових торгових точок і довели їхню загальну кількість майже до 4000.

Найактивніше розширювали мережі корпорація АТБ (АТБ Маркет), Fozzy Group (Сільпо, Фора і т.д.), компанія "Клевер Сторс" (маркети «Сім», «Сім23»), компанія «Вересень плюс» (Файно маркет).

Основними регіонами, в яких збільшують свою присутність рітейлери, стали Львівська, Волинська, Івано-Франківська області, Київ та Київський регіон – там з'явилося близько 37% нових торгових точок. Центральні області України отримали близько 16% від усіх нових магазинів.

Непродовольчий рітейл розвивається не такими семимильними кроками, оскільки багато гравців цього сегменту роблять акцент на онлайн-дистрибуцію.

Група "Епіцентр" продовжує будувати великі торгові комплекси. З початку 2025 року у Києві з'явився сімейний парк розваг Epiland та десятий у столиці торговий центр «Епіцентр». Також власники мережі розвивають продуктовий напрямок під брендом Food Market – кількість цих магазинів вже наблизилася до 30.

Мережа EVA за 1 півріччя відкрила 29 нових магазинів та збільшила їх кількість до 1127, а також стала власником виробника миючих засобів "Вінницяпобутхім", який був проданий на приватизаційному аукціоні в серпні. «Алло» у 2 кварталі 2025 року відкрила один новий магазин і оновила шість, «Фокстрот» до осені довів кількість своїх роздрібних магазинів до 127, а число торгових точок Rozetka досягло 549 – удвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Торгові площі та склади – у дефіциті

Поступово зростає відвідуваність торгових центрів. За даними UTG, у липні 2025 року в залежності від розташування ТРЦ середня відвідуваність становила від 315 до 670 осіб на 1000 кв. м придатних для оренди площ (GLA). Це, звісно, ще довоєнні показники, але вже близькі до них.

Паралельно з цим спостерігається зростання попиту на оренду торгових площ і складських приміщень. Середній рівень вакантності в торгових центрах у липні знаходився на позначці близько 13% (влітку 2021 року, для порівняння, вакантність сягала 13,2%), а вакантність складів, за даними компанії Alterra Group, у другому кварталі становила від 0,34% (Львівська область) до 1,03% (Київська область) та до 1,34% (Одеський і Дніпровський регіони).

Відповідно, орендні ставки стають вищими. Їх зростання підігріває не лише попит на комерційну нерухомість, а й збільшення супутніх витрат на утримання та обслуговування об'єктів.

Оренда площ у торгових центрах до середини 2025 року становила в середньому по Україні 10-12 дол./кв. м. При цьому в Києві орендні ставки досягали 17-18 дол./ кв. м.

Оренда складської нерухомості залежно від регіону та класу об'єкта у другому кварталі коштувала від 3,4 дол./кв. м до 7 дол./кв. м. Причому явно простежується тенденція до подорожчання оренди складів у тих регіонах, що знаходяться далеко від зони бойових дій або зазнають регулярних обстрілів. Наприклад, у Львівській та Івано-Франківській областях ставки майже вдвічі вищі, ніж у Київській чи Дніпропетровській областях.

Податкові перспективи та регуляторний клімат

Згідно з опитуванням бізнесу, яке проводить Національний банк, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) сфери торгівлі у вересні зріс сьомий місяць поспіль до 54 пунктів проти 52,1 пункту роком раніше. Очікування рітейлу засновані на таких факторах як достатній обсяг пропозиції товарів та зростання товарообігу, пожвавлення внутрішнього попиту та уповільнення темпів інфляції. Крім того, дещо покращилася кадрова ситуація в галузі: відтік співробітників скоротився.

Лідери ринку націлені на подальше зростання обсягів бізнесу та на збереження високих обсягів податкових надходжень до держбюджету.

АТБ вже багато років поспіль входить до першої десятки ТОП-100 найбільших платників податків України. За перше півріччя 2025 року підприємства групи сплатили 18,02 млрд грн податків та зборів. Це на 35,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загалом за останні десять років податкові платежі АТБ зрости більш ніж у вісім разів: до 28,61 млрд грн за результатами 2024 року проти 3,5 млрд грн у 2014 році. Секрет такого зростання є дуже простим – це традиційна для АТБ стратегія динамічного розвитку. І звичайно ж, для її дотримання потрібна самовіддана праця десятків тисяч кваліфікованих співробітників, які люблять свою справу і країну. прес-служба групи компаній АТБ

Головний бухгалтер ТОВ "Брокард -Україна" Ірина Крашенінникова вважає, що протягом наступних 6-12 місяців у сфері податкової політики варто очікувати посилення вимог до прозорості та адміністрування. Насамперед, це автоматизація, використання електронних сервісів та ризик-орієнтовані перевірки. Дерегуляційні ініціативи будуть спрямовані переважно на спрощення процедур отримання дозволів/ліцензій, скорочення витрат часу на митний контроль та зменшення «ручного» втручання у роботу бізнесу.

Податки зростатимуть, але частково це буде компенсовано пільгами чи стимулюванням. Дерегуляція буде, але не тотальна – більше боротьба із застарілими бар'єрами, цифровізація, спрощення процедур. Загалом це збільшить витрати бізнесу, але забезпечить більше передбачуваності, якщо процедури будуть запроваджені якісно. Ірина Крашеніннікова головний бухгалтер ТОВ "Брокард -Україна"

Представники групи АТБ додають, що з боку держави бізнесу потрібні лише зрозумілі правила, прозорі законодавчі норми та чітке розуміння того, що саме на ритейл припадає 14% вітчизняного ВВП.

"Це галузь, яка не лише тримає гуманітарний фронт, а й є одним із важливих джерел наповнення бюджетів усіх рівнів. Загалом, попри прогнози, як позитивні, так і негативні, АТБ розглядає та, звичайно наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни, готується до різних варіантів розвитку подій", – повідомила прес-служба мережі.

ТОП приватних платників податків у ритейлі 2025: рейтинг

1. Корпорація АТБ

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 48 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 28,61 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 18 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 208,9 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 117,2 млрд грн*

* За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "АТБ-Маркет")

2. Fozzy Group

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 50000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 9,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 7,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 139,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 78,2 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua

3. Група компаній "Епіцентр"

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 36133

Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 4,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 77,6 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 39 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl. (Дані по ТОВ "Епіцентр К")

4. Аврора

Галузь : непродовольчий ритейл

Рік заснування : 2017

Кількість працівників: 15927

Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025- року : 3,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 37,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,7 млрд грн

Частка податків до виторгу за 2024 рік: 16,3%

Частка податків до виторгу за І півріччя 2025 року: 17,5 %

5. Група АВТ

Галузь: авторитейл

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 466

Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,3 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

6. Мережа магазинів EVA

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2002

Кількість працівників: близько 14 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 14,8 млрд грн

7. Winner Group Ukraine

Галузь: авторитейл

Рік заснування: 1992

Кількість працівників: 752

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: дані надані конфіденційно

дані надані конфіденційно Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: дані надані конфіденційно

8. MTI Груп

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 1991

Кількість працівників: 2770

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

9. МЕТРО Кеш енд Керрі Україна

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2002

Кількість працівників: 3200

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 28,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,5 млрд грн*

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 10,6 %

*За даними аналітичної системи YouControl

10. Група компаній "НОВУС"

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2008

Кількість працівників: 7128

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 16,3 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

11. Група Розетка

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2005

Кількість працівників: 5828

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,4 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "РОЗЕТКА. УА")

12. Comfy

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2010

Кількість працівників: 4581

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 35 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,8 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік : 29,3 %

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 35%

13. VARUS

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 6739

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,7 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,96 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 20 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 11,3 млрд грн

14. Фокстрот

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 3043

Сума податкових платежів за 2024 рік: 999,3 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 504,3 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 7,3 млрд грн

15. JYSK Україна

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2004

Кількість працівників: 971

Сума податкових платежів за 2024 рік: 936,9 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

16. Мережа аптек "Подорожник"

Галузь: фармацевтичний ритейл

Рік заснування: 1999

Кількість працівників: 12500

Сума податкових платежів за 2024 рік: 910 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 587,7 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,8 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 3,1%

17. BROCARD

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 1620

1620 Сума податкових платежів за 2024 рік: 798 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 562 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,4 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (ТОВ"Брокард-Україна" та ТОВ"Егзагон")

18. Група компаній VIDI

Галузь: авторитейл

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 1473

Сума податкових платежів за 2024 рік: 763,1 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 489,1 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 4,5%

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 5,6%





19. Мережа "Рукавичка"

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 3000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 610, 2 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 348,4 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl (ТОВ "Львівхолод")

20. MOYO

Галузь : непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2009

Кількість працівників: 843

Сума податкових платежів за 2024 рік: 155,8 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 94,5 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,5 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 17,6%

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%





21. Мейкап Трейдінг