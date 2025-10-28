Форпост гуманитарного фронта: как ритейл строит бизнес и смотрит в будущее с оптимизмом

Сфера торговли за январь-август 2025 г. обеспечила 16,7% всех налоговых поступлений в государственный бюджет, это около 145 млрд грн. А по сравнению с аналогичным периодом 2024 года торговля увеличила уплату налогов почти на треть. В 2025 году, несмотря на стагнацию в экономике, объемы бизнеса у коммерческих сетей продолжают расти, а доля свободных площадей в торговых центрах сокращается. В целом рынок розничной торговли, генерирующий около 14% ВВП Украины, демонстрирует уверенное восстановление после начала полномасштабного вторжения.

Растут без передышки

По данным Госслужбы статистики, оборот розничной торговли в Украине за 7 месяцев 2025 составил 1,44 трлн грн. Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Сравнительная динамика сохраняется с начала года. Например, за 1 квартал оборот розничной торговли из года в год вырос на 18,3% до 578 млрд грн, а за 1 полугодие – почти на 21% до 1,21 трлн грн. Поэтому есть основания полагать, что по итогам всего 2025 года ритейл может продемонстрировать рост на 20-25%.

Объемы розничной торговли в 2025 году

Период Розничный оборот, млрд грн К аналогичному периоду 2024 года январь-март 578 млрд грн +18,2% январь-июнь 997 млрд грн +20,9% январь-июль 1437 млрд грн +20,9%

По данным Госстата

Розничные сети достаточно быстро расширяют свой бизнес. Как писало delo, ссылаясь на исследование Ассоциации ритейлеров Украины, ТОП-10 крупнейших FCMG-ритейлеров за первое полугодие 2025 года открыли более 160 новых торговых точек и довели их общее количество почти до 4000.

Наиболее активно расширяли сети корпорация АТБ (АТБ Маркет), Fozzy Group (Сільпо, Фора и т.д.), компания "Клевер Сторс" (маркеты "Сім", "Сім23"), компания "Вересень плюс" (Файно маркет).

Основными регионами, где увеличивают свое присутствие ритейлеры, стали Львовская, Волынская, Ивано-Франковская области, Киев и Киевский регион – там появилось около 37% новых торговых точек. Центральные области Украины получили около 16% всех новых магазинов.

Непродовольственный ритейл развивается не такими семимильными шагами, поскольку многие игроки этого сегмента делают упор на онлайн-дистрибуцию.

Группа Эпицентр продолжает строить крупные торговые комплексы. С начала 2025 года в Киеве появился семейный парк развлечений Epiland и десятый в столице торговый центр "Эпицентр". Также владельцы сети развивают продуктовое направление под брендом Food Market – количество этих магазинов уже приблизилось к 30.

Сеть EVA за 1 полугодие открыла 29 новых магазинов и увеличила их количество до 1127, а также стала владельцем производителя моющих средств "Винницабытхим", проданного на приватизационном аукционе в августе. "Алло" во 2 квартале 2025 года открыла один новый магазин и обновила шесть, "Фокстрот" к осени довел количество своих розничных магазинов до 127, а число торговых точек Rozetka достигло 549 – вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения.

Торговые площади и склады – в дефиците

Постепенно растет посещаемость торговых центров. По данным UTG, в июле 2025 года в зависимости от расположения ТРЦ средняя посещаемость составляла от 315 до 670 человек на 1000 кв. м пригодных для аренды площадей (GLA). Это, конечно, еще не довоенные показатели, но близкие к ним.

Параллельно с этим наблюдается рост спроса на аренду торговых площадей и складских помещений. Средний уровень вакантности в торговых центрах в июле находился на отметке около 13% (летом 2021 года, для сравнения, вакантность достигала 13,2%), а вакантность складов, по данным компании Alterra Group, во втором квартале составляла от 0,34% (Львовская область) до 1,03% (Киевская область) и до 1,34% (Одесский и Днепровский регионы).

Соответственно, арендные ставки становятся выше. Их подстегивает не только спрос на коммерческую недвижимость, но и увеличение сопутствующих расходов на содержание и обслуживание объектов.

Аренда площадей в торговых центрах к середине 2025 года составила в среднем по Украине 10-12 долл./кв. м. При этом в Киеве арендные ставки достигали 17-18 долл./кв. м.

Аренда складской недвижимости в зависимости от региона и класса объекта во втором квартале стоила от 3,4 долл./кв. м до 7 долл./кв. м. Причем явно прослеживается тенденция к удорожанию аренды складов в тех регионах, которые находятся вдали от зоны боевых действий и не подвергаются регулярным обстрелам. К примеру, во Львовской и Ивано-Франковской областях ставки почти вдвое выше, чем в Киевской или Днепропетровской областях.

Налоговые перспективы и регуляторный климат

Согласно опросу бизнеса, проводимого Национальным банком, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) сферы торговли в сентябре вырос седьмой месяц подряд до 54 пунктов против 52,1 пункта годом ранее. Ожидания ритейла основаны на таких факторах, как достаточный объем предложения товаров и рост товарооборота, оживление внутреннего спроса и замедление темпов инфляции. Кроме того, несколько улучшилась кадровая ситуация в отрасли: отток сотрудников сократился.

Лидеры рынка нацелены на дальнейший рост объемов бизнеса и сохранение высоких объемов налоговых поступлений в госбюджет.

АТБ уже много лет подряд входит в первую десятку ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины. За первое полугодие 2025 года предприятия группы уплатили 18,02 млрд грн налогов и сборов. Это на 35,9% больше чем за аналогичный период 2024 года. В целом за последние десять лет налоговые платежи АТБ возрасли более чем в восемь раз: до 28,61 млрд грн по результатам 2024 года против 3,5 млрд грн в 2014 году. Секрет такого роста очень прост – это традиционная для АТБ стратегия динамичного развития. И конечно же, для ее соблюдения нужен самоотверженный труд десятков тысяч квалифицированных сотрудников, любящих свое дело и страну. пресс-служба группы компаний АТБ

Главный бухгалтер ООО "Брокард-Украина" Ирина Крашенинникова считает, что в течение следующих 6-12 месяцев в сфере налоговой политики следует ожидать ужесточения требований к прозрачности и администрированию. В первую очередь, это автоматизация, использование электронных сервисов и риск-ориентированные проверки. Дерегуляционные инициативы будут направлены преимущественно на упрощение процедур получения разрешений/лицензий, сокращение затрат времени на таможенный контроль и уменьшение ручного вмешательства в работу бизнеса.

Налоги будут расти, но частично это будет компенсировано льготами или стимулированием. Дерегуляция будет, но не тотальная – больше борьба с устаревшими барьерами, цифровизация, упрощение процедур. В целом это увеличит расходы бизнеса, но обеспечит больше предсказуемости, если процедуры будут внедрены качественно. Ирина Крашенинникова главный бухгалтер ООО "Брокард-Украина"

Представители группы АТБ добавляют, что со стороны государства бизнесу нужны только понятные правила, прозрачные законодательные нормы и понимание того, что именно на ритейл приходится 14% отечественного ВВП.

"Это отрасль, которая не только держит гуманитарный фронт, но и является одним из важных источников наполнения бюджетов всех уровней. В целом, несмотря на прогнозы, как положительные, так и отрицательные, АТБ рассматривает и, конечно, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны, готовится к разным вариантам развития событий", – сообщает пресс-служба группы.

ТОП частных налогоплательщиков в ритейле 2025: рейтинг

1. Корпорация АТБ

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 1993

Количество работников: 48 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 18 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 208,9 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 117,2 млрд грн*

* По данным аналитической системы YouControl (данные по ТОВ "АТБ-Маркет")

2. Fozzy Group

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 1997

Количество работников: 50000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 9,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 139,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 78,2 млрд грн*

*Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua

3. Группа компаний "Эпицентр"

Отрасль: ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 36133

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 77,6 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 39 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl. (данные по ООО "Эпицентр К")

4. Аврора

Отрасль : непродовольственный ритейл

Год основания : 2017

Количество работников: 15927

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,4 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 3,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 37,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 21,7 млрд. грн.

Доля налогов до выручки за 2024 год: 16,3%

Доля налогов до выручки за I полугодие 2025: 17,5 %

5. Группа АВТ

Отрасль: авторитейл

Год основания: 1997

Количество работников: 466

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

6. Сеть магазинов EVA

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 2002

Количество работников: около 14 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации по И полугодие 2025: 14,8 млрд грн

7. Winner Group Ukraine

Отрасль: авторитейл

Год основания: 1992

Количество работников: 752

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: данные предоставлены конфиденциально

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: данные предоставлены конфиденциально

данные предоставлены конфиденциально Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: данные предоставлены конфиденциально

8. MTI Групп

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 1991

Количество работников: 2770

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,4 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

9. МЕТРО Кэш энд Керри Украина

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 2002

Количество работников: 3200

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 28,8 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,5 млрд грн*

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 10,6%

*По данным аналитической системы YouControl

10. Группа компаний "НОВУС"

Отрасль: продовольственная ритейл

Год основания: 2008

Количество работников: 7128

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,8 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 29 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 : 16,3 млрд грн*

11. Группа Розетка

Отрасль: ритейл

Год основания: 2005

Количество работников: 5828

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,2 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,4 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "РОЗЕТКА. УА")

12. Comfy

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 2010

Количество работников: 4581

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 35 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,8 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год : 29,3%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 35%

13. VARUS

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 6739

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,7 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,96 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 20 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 11,3 млрд грн

14. Фокстрот

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 1994

Количество работников: 3043

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 999,3 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 504,3 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 7,3 млрд грн

15. JYSK Украина

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 2004

Количество работников: 971

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 936,9 млн. грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

16. Сеть аптек "Подорожник"

Отрасль: фармацевтический ритейл

Год основания: 1999

Количество работников: 12500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 910 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 587,7 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,8 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 3,1%

17. BROCARD

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 1997

Количество работников: 1620

1620 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 798 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 562 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,7 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,4 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон")

18. Группа компаний VIDI

Отрасль: авторитейл

Год основания: 1994

Количество работников: 1473

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 763,1 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 489,1 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,1 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 4,5%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 5,6%

19. Сеть "Рукавичка"

Отрасль: ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 3000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 610,2 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 348,4 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн*

*Данные аналитической системы YouControl (ООО "Львовхолод")

20. MOYO

Отрасль : непродовольственный ритейл

Год основания: 2009

Количество работников: 843

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 155,8 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 94,5 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 17,6%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 20,5%

21. Мейкап Трейдинг