54 магазина потеряны, онлайн – 50% продаж: как "Алло" перестроила ритейл во время войны

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блицинтервью. На этот раз — разговор с Дмитрием Деревицким, основателем и основным акционером сети "Алло", которая является одним из крупнейших украинских ритейлеров и маркетплейсов инновационных товаров.

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость в течение этих четырех лет?

– В первые месяцы войны стратегия уступила место скорости реакции – и это стало ключевым фактором устойчивости. В кризисе выживает не тот, у кого идеальный план, а тот, кто быстрее адаптируется.

В то же время очень важно было не только перестроить процессы, но и удержать людей. В первые недели мы приняли решение поддержать команду материально – компания выплатила 25 млн грн помощи 3,5 тысячи сотрудников. Это был сигнал для команды "мы рядом", и именно такое доверие внутри команды позволило нам быстро возобновить операционную деятельность.

Дмитрий Деревицкий рассказал, что онлайн-продажи "Алло" достигли почти 50% от общих продаж компании / "Алло"

В первый год войны существенно помогло выстоять понижение налоговой перегрузки. Специальный режим налогообложения позволил перезапустить экономическую активность и вернуть сотрудников к работе.

Экономика во время войны должна работать. Если бизнес перестает работать, правительство теряет ресурс – налоги, рабочие места, поддержку армии.

Во втором году нас двигал заряд оптимизма. Налоговые льготы постепенно отменялись, но мы ждали летнего контрнаступления украинской армии, надеялись на скорейшее завершение войны и даже шутили, что выпьем кофе на украинской набережной Ялты.

На третий год пришло трезвое сознание: война – надолго. Рынок стал меньше, конкуренция выросла, налоговых льгот больше нет – нужно адаптироваться к новой реальности и работать в тех условиях, которые есть.

На протяжении четвертого года мы сосредоточились на внедрении ранее сформировавшихся стратегий. Появилось понимание, как реализовать их на практике, и уже во второй половине года мы увидели первые результаты.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

– Прежде всего, мы перестроили систему логистики компании. Распределительный центр в Киеве оставили, но основной объем товара переместили на Запад Украины. Это позволило существенно снизить наши военные риски.

Во-вторых, мы переосмыслили позиционирование. Мы усилили фокус на инновациях и развитии бренда "Алло" как маркетплейса инновационных товаров. Частью этого сегодня есть продажа электроавто – заказать автомобиль можно непосредственно на сайте, через приложение "Алло" или в некоторых магазинах "Алло". Через год мы прошли путь запуска нового направления – продажа электроавтомобиля Xiaomi, привезли авто в Украину и запустили тест-драйв.

Сеть за год запустила новое направление – продажа электроавтомобиля Xiaomi / "Алло" / "Алло"

В-третьих, мы системно развиваем Онлайн. Как результат этой целенаправленной трансформации онлайн-продажи достигли почти 50% от общих продаж компании.

И в-четвертых, мы развиваем новые форматы – в частности, точки выдачи "Алло Express" и оптимизация площади магазинов. Сегодня офлайн – это часть омниканальной системы: он дополняет онлайн, обеспечивает сервис и выдачу заказов, работает как физический контакт с клиентом, а не просто как точка продаж.

Война не дает времени для долгих дискуссий. Либо ты быстро перестраиваешь и адаптируешь процессы – либо перестаешь существовать.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались наиболее ценными с точки зрения сегодняшнего дня (люди, процессы, технологии, безопасность, доверие, партнерство и т.п.)?

– Проще всего в кризисе – остановить инвестиции. Но это путь к утрате позиций на рынке. Поэтому мы инвестировали, но делали это осторожно – пропуская каждое решение через призму стратегии операционной эффективности. Инвестировали только в процессы, которые увеличивали продажи или уменьшали долю затрат в обороте компании.

Основные направления инвестиций в команду, технологии и партнерства: все, что формирует доверие клиента.

Технологии – будущее. Мы фокусируемся на развитии маркетплейса, мобильного приложения и аналитике данных. Персонализация и эффективность – приоритет. В 2023–2024 годах наша команда реализовала масштабный редизайн и обновила функционал приложения. Мы сосредоточились на улучшении пользовательского опыта, быстродействия и сервисных возможностей.

В конце прошлого года мы запустили совместный пилотный проект – "Фокстрот" подключился к сети партнеров маркетплейса. На первом этапе мы сосредоточились на 1300 товарах в категории крупной бытовой техники – сегмент, где "Фокстрот" имеет самую большую экспертизу на украинском рынке. Этот кейс показывает зрелость рынка, добавляя ценность для конечного потребителя. Для покупателей это означает более широкий выбор, единые условия сервиса и доступ к популярным категориям техники на одной платформе.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

– Самые болезненные потери, несомненно, – это человеческие потери.

С начала полномасштабного вторжения мы, к сожалению, потеряли шесть наших коллег из 154 мобилизованных. Это болезненная цифра, за которой люди, часть нашей команды.

Мы также столкнулись с другой сложной реальностью – часть команды была вынуждена уехать за границу и пока не планирует возвращаться из-за войны. Для бизнеса и страны, к сожалению, это означает утрату интеллектуального и профессионального потенциала.

В то же время мы понимаем: бизнес имеет социальную ответственность – мы оказываем поддержку там, где есть возможность. Общая сумма поддержки военных и благотворительных инициатив с нашей стороны за четыре года полномасштабной войны превысила 70 млн грн.

К примеру, мы поддержали инициативу Фонда Сергея Притулы "Бонусная броня" – удвоили донаты клиентов и направили 3 млн грн на покупку гусеничного медико-эвакуационного бронетранспортера FV432 производства Великобритании для Сил обороны.

Также мы передали 15 млн грн в Superhumans Center на протезирование военных и дополнительно профинансировали создание лаборатории 3D-печати протезов на 6 млн грн. Это инвестиция не только в лечение, но и в возвращение людей к полноценной жизни.

Если говорить о материальных потерях, с начала полномасштабной войны мы потеряли 54 магазина, которые были повреждены или уничтожены из-за российских обстрелов и остались на временно оккупированных территориях. Сумма потерь измеряется сотнями миллионов гривен.

Один из разрушенных магазинов сети (ноябрь, 2025)/"Алло"

С управленческой точки зрения главный урок – нужно закладывать больший запас прочности, чем кажется рациональным. Планировать сценарии, ранее считавшиеся невозможными. Строить гибкую систему и доверие внутри команды, где решения принимаются быстро.