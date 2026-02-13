- Категория
Налоговый рекорд января: украинцы задекларировали почти 17 миллиардов гривен дохода
За январь 2026 украинцы подали более 25 тысяч деклараций о доходах, что на 8% превышает прошлогодние показатели. Общая сумма официально подтвержденного состояния уже достигла 16,7 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.
По результатам первого месяца в бюджет уже начислены значительные суммы:
- 272,9 млн грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 152,4 млн грн - военный сбор. Стоит отметить, что сумма военного сбора выросла более чем на 100 млн грн по сравнению с прошлым годом. Такой скачок обусловлен прежде всего изменением ставки сбора, что критически важно для финансирования оборонного сектора в условиях войны.
Клуб миллионеров
Наибольшие налоговые обязательства задекларировали четыре гражданина из Хмельницкой, Киевской областей и города Киева – более 10 млн. грн.
Доходы сверх 1 млн грн задекларировали более 2 тысяч граждан. Общая сумма таких доходов – 9,9 млрд грн, из которых в уплату в бюджет определено 177,1 млн грн НДФЛ и 89,9 млн грн военного сбора.
28 человек задекларировали к оплате свыше 1 млн грн каждый. Общая сумма их налоговых обязательств – 124,1 млн грн ( из них 88,7 млн грн – НДФЛ и 35,4 млн грн – военный сбор).
Регионы-лидеры
Больше всего деклараций подали жильцы:
- Львовской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Одесской области;
- города Киева.
Кто представляет декларации?
В ГНС отметили, что кампания декларирования объединяет все поколения украинцев: от младшего 6-летнего плательщика, чью декларацию подала уполномоченное лицо, до старейшей участницы в возрасте 93 лет, при этом самой активной группой остаются граждане от 20 до 50 лет, которые совокупно подали около.
Напомним, в январе 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.