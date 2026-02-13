Запланована подія 2

Налоговый рекорд января: украинцы задекларировали почти 17 миллиардов гривен дохода

Украинцы подали более 25 тысяч деклараций

За январь 2026 украинцы подали более 25 тысяч деклараций о доходах, что на 8% превышает прошлогодние показатели. Общая сумма официально подтвержденного состояния уже достигла 16,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

По результатам первого месяца в бюджет уже начислены значительные суммы:

  • 272,9 млн грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 152,4 млн грн - военный сбор. Стоит отметить, что сумма военного сбора выросла более чем на 100 млн грн по сравнению с прошлым годом. Такой скачок обусловлен прежде всего изменением ставки сбора, что критически важно для финансирования оборонного сектора в условиях войны.

Клуб миллионеров

Наибольшие налоговые обязательства задекларировали четыре гражданина из Хмельницкой, Киевской областей и города Киева – более   10 млн. грн.

Доходы сверх   1 млн грн   задекларировали более 2 тысяч граждан. Общая сумма таких доходов – 9,9 млрд грн, из которых в уплату в бюджет определено 177,1 млн грн НДФЛ и 89,9 млн грн военного сбора.

28 человек задекларировали к оплате свыше   1 млн грн   каждый. Общая сумма их налоговых обязательств – 124,1 млн грн   ( из них 88,7 млн грн – НДФЛ и 35,4 млн грн – военный сбор).

Регионы-лидеры

Больше всего деклараций подали жильцы:

  • Львовской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Одесской области;
  • города Киева.

Кто представляет декларации?

В ГНС отметили, что кампания декларирования объединяет все поколения украинцев: от младшего 6-летнего плательщика, чью декларацию подала уполномоченное лицо, до старейшей участницы в возрасте 93 лет, при этом самой активной группой остаются граждане от 20 до 50 лет, которые совокупно подали около.

Напомним, в январе 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб