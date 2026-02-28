Полмиллиарда на помощь и более 2 млрд грн в автономность сети lifecell: как DVL перестроила инфраструктуру

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блиц-интервью. На этот раз — разговор с Михаилом Шелембой, СЕО группы компаний DVL ("Датагруп", Volia и lifecell).

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость за эти четыре года?

– Вне фронта устойчивость страны обеспечивали прежде всего люди и критическая инфраструктура. В частности, телеком-инфраструктура стала базовым условием функционирования экономики, оборонного сектора, государственных сервисов и повседневной жизни.

Для нас определяющим стало понимание масштаба ответственности: связь перестала быть просто услугой и превратилась в один из ключевых элементов системы, обеспечивающей функционирование других критически важных для страны сфер. Именно поэтому с начала полномасштабной войны мы сосредоточились на обеспечении непрерывной работы сетей, повышении надежности, автономности и оперативном восстановлении оборудования после повреждений.

На мой взгляд, именно благодаря сочетанию профессиональности и преданности людей, скорости и адаптивности управленческих решений, а также готовности работать в условиях постоянной неопределенности страна смогла не просто выстоять, но и остаться дееспособной.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

– Война заставила нас радикально пересмотреть подход к управлению и внутренним процессам. Мы фактически перестроили модель операционной устойчивости – от централизованного планирования до скорых решений на местах, от стандартных сценариев мирного времени перешли к постоянной готовности к форс-мажорам.

Мы усилили системы резервирования и киберзащиты, перестроили маршрутизацию трафика, обеспечили автономное питание базовых станций и обновили внутренние протоколы работы команд в военное время. Мы также наладили тесное взаимодействие с органами государственной власти, местными администрациями и военными.

Компания Датагруп-Volia с первых дней войны начала реализовывать программу по подключению гражданских бомбоубежищ к бесплатному высокоскоростному интернету, а для абонентов lifecell действовали льготные условия пользования связью как в Украине, так и за рубежом, куда вынуждены были эвакуироваться миллионы граждан. Совместно с другими операторами в Украине был запущен национальный роуминг, чтобы украинцы оставались на связи, даже когда сеть "родного" оператора не работает.

В сентябре 2024 года NJJ Holding под руководством французского инвестора Ксавье Ниэля приобрела Датагруп-Volia и lifecell. Синергия мобильного и фиксированного бизнеса позволила масштабировать наработанные подходы к энергостойкости, резервированию и операционной стабильности на уровне единой телеком-платформы, которая сегодня обслуживает около 11 миллионов клиентов в сегментах B2C, B2B и B2G.

Компания обслуживает около 11 миллионов клиентов в сегментах B2C, B2B и B2G. Фото: пресс-служба DVL

Во что вы заведомо инвестировали в условиях войны и какие решения оказались самыми ценными сегодня?

– В условиях полномасштабной войны ключевым приоритетом компаний группы DVL стало обеспечение энергостойкости телекоммуникационной инфраструктуры.

Группа продолжает масштабное строительство энергоэффективной сети GPON, в частности в Виннице, Киеве, Львове, Днепре и Харькове. В 2026 году планируем инвестировать в развитие энергостойких фиксированных сетей еще 80 млн грн и построить PON-сеть для 175 000 квартир в 2265 многоквартирных домах.

С начала блэкаутов для поддержки работы мобильной сети было закуплено 48 тыс. новых литиевых батарей, 46 тыс. из которых установлены на базовых станциях по всей Украине. Благодаря этому по состоянию на январь 2026 года 95% оборудования сети может работать 10 часов при полном заряде батарей.

Вся аккумуляторная инфраструктура находится под постоянным удаленным мониторингом: инженеры в режиме реального времени отслеживают уровень заряда, нагрузку и техническое состояние каждого объекта и могут оперативно направлять мобильные бригады с генераторами туда, где это необходимо. Параллельно адаптировали операционные процессы: были приоритетны критические выезды, пересмотрены рабочие графики и внутренние процедуры.

За год DVL закупила еще 3500 генераторов. Фото: пресс-служба DVL

Постоянно пополняем парк генераторов, к концу года была закуплена новая партия генераторов, 3500 единиц, для усиления автономной работы сети. Инвестиции в обеспечение автономности мобильной сети уже превысили 2 млрд грн.

В периоды длительных блекаутов мы фиксируем значительный рост пользования сетью lifecell абонентами других операторов в рамках национального роуминга. В отдельные дни января объем минут и мобильного трафика таких абонентов был на 65–70% выше, чем в ноябре.

Недавно мы запустили пилотные проекты 5G в диапазоне 3,5 ГГц во Львове, Харькове и Бородянке [Киевской области]. Для качественного покрытия требуется комбинация частот 700 МГц и 3500 МГц.

Сейчас в диапазоне 700 МГц доступно только 20 МГц спектра – этого недостаточно для полноценного запуска 5G тремя мобильными операторами. Государство должно обеспечить наличие достаточного частотного ресурса для конкурентного внедрения технологии всем игрокам рынка.

К тому же перед проведением аукциона необходимо законодательно определить четкие правила игры, в частности требования к безопасности сетей и оборудования в соответствии с европейскими подходами. В противном случае существует риск, что операторы инвестируют в развертывание 5G, а впоследствии будут вынуждены приводить сети в соответствие с новыми регуляторными требованиями. Внедрение таких изменений постфактум будет означать пересмотр инвестиционных планов развития сети для всего рынка и необходимость адаптации уже внедренных технических решений.

Ключевым приоритетом компаний группы DVL стало обеспечение энергостойкости телекоммуникационной инфраструктуры. Фото: пресс-служба DVL

Какие потери стали для вас самыми болезненными и какой опыт они дали?

Самые болезненные потери – это те, которые невозможно восстановить, заменить или отремонтировать. Это люди. К сожалению, за четыре года полномасштабной войны в "Книге памяти" DVL навсегда запечатлены имена 13 наших коллег, вставших на защиту Украины.

Мы стараемся поддерживать тех, кто в этом нуждается, реализуя социальные инициативы и благотворительные проекты. Мы помогаем детям-сиротам войны, потерявшим одного или обоих родителей из-за войны. Реализуем проект "Наши дети" в партнерстве с благотворительным фондом "Я Будущее Украины" и Ювенальной полицией Украины. Ежемесячно 156 детей проекта получают по 10 тыс. грн поддержки от нашей группы компаний. Тесно сотрудничаем с благотворительным проектом "Місто добра" и поддерживаем развитие детского центра матери и ребенка в Черновцах "Дім Метеликів". В прошлом году также оказали помощь благотворительному фонду "Запорука", который помогает онкобольным детям и их семьям.

Для поддержки военных вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы собираем средства на оборудование для связи в рамках сбора "Почуй своїх", большая часть которого уже работает на фронте. Поддерживаем реабилитацию ветеранов в центре Tytanovi, а также финансово помогаем Центру спасения жизни с эвакуацией тяжелораненых из зон боевых действий.

Общая сумма помощи от компаний DVL на нужды военных, государства и гражданского населения уже превысила 500 млн грн.

За эти четыре года мы стали не только более закаленными, но и более осознанными. И это, вероятно, главный урок войны.