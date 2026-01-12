Впервые в Украине запустили пилотный 5G: где именно

12 января в центре Львова был запущен пилот 5G. Основное преимущество этой технологии – скорость передачи данных – около 500 Мбит/с на абонента.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

5G уже в Украине - запустили пилот во Львове

По словам главы Минцифра, Львов становится технологической лабораторией, которая поможет отработать все технические моменты перед национальным запуском.

Федоров отметил, что у города есть один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. В настоящее время во Львове построено 20+ базовых станций 5G.

Министр подчеркнул, что после согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологии масштабируют пилот. В январе 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, а затем и в других городах Украины.

"Мы планировали полноценно запустить технологию в 2022 году, однако полномасштабная война заставила отложить эти планы из соображений безопасности. В то же время мы не остановили работу. Запуск пилота 5G - это результат системного сотрудничества государства, бизнеса и военных", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что запуск пилота 5G – четкий сигнал мира, что Украина движется к будущему.

Как сообщалось в августе, правительство добавило Харьков и Бородянку под Киевом в список населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G, начало тестирования которого было запланировано на осень 2025 года.

Vodafone запустил тестирование 5G

Как сообщила пресс-служба Vodafone, география тестирования охватит наиболее посещаемые места Львова: исторический центр города и близлежащие микрорайоны и Львовский политехнический университет, в ближайшее время покрытие 5G появится также и на Главном железнодорожном вокзале.

Технология 5G работает в тестовом режиме в диапазоне 3500 МГц. Тестирование продлится предварительно до конца 2026 года.

Тестировать 5G можно будет без подключения дополнительных услуг, трафик в сети 5G будет тарифицироваться как трафик LTE/4G согласно действующим тарифам, которыми пользуются клиенты. Если телефон и карта абонента поддерживают технологию 5G и в смартфоне выбран тип сети 5G, они автоматически подхватят сеть в зоне тестового покрытия 5G.

Проверить готовность SIM-карты к тестам просто – если карта работает в 4G, она будет поддерживать и 5G. Достаточно посмотреть на отметку 4G или LTE в верхней части экрана смартфона.

Если в настройках телефона при выборе сети есть опция «тип сети 5G», а ОС телефона обновлена производителем телефона под технологию 5G на соответствующих частотах, смартфон автоматически подключится к сети 5G во Львове.

Технология 5G

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.

Добавим, что впервые в Украине технология 5G протестовали на базе заведения высшего образования. Первое университетское пространство с доступом к 5G открыли в Киевском авиационном институте (КАИ) с участием мобильного оператора Vodafone.