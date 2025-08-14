Правительство расширило тестирование 5G: Харьков и Бородянка присоединились к пилотному проекту

Правительство расширило список населенных пунктов, где запланировано пилотное внедрение технологии 5G. После успешного тестирования во Львове этой осенью высокоскоростную мобильную связь опробуют еще в Харькове и Бородянке. Ранее второй этап предполагал только запуск в Киеве и Одессе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Цель нового этапа — проверить работу 5G в городах, которые подверглись значительным разрушениям от обстрелов и частично повреждены инфраструктуру. Здесь технология пройдет самое сложное испытание – стабильность работы в условиях возможных перебоев с электроснабжением и при ограниченных ресурсах.

Полученные результаты помогут оценить, как 5G может стать основой для цифрового восстановления городов и способствовать восстановлению экономики.

"Несмотря на войну, активно работаем над запуском 5G в Украине. К тестированию технологии кроме Львова присоединятся еще 2 города: Харьков и Бородянка. Старт — уже этой осенью", - написал глава Минцифры Михаил Федоров.

В правительстве также напомнили, что к 2030 году Украина планирует полностью перейти с 3G на современные стандарты связи, в том числе 4G. Переход происходит поэтапно, операторы уже обновляют сети, чтобы изменения были незаметны для пользователей. Ожидается, что это сделает интернет более быстрым, связь более стабильной, а сети смогут обслуживать больше пользователей без потери качества.

Технология 5G

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.

Добавим, что впервые в Украине технологию 5G протестировали на базе высшего образования. Первое университетское пространство с доступом к 5G открыли в Киевском авиационном институте (КАИ) с участием мобильного оператора Vodafone.