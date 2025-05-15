Nokia и Huawei будут тестировать 5G в трех городах Украины: что известно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) предоставила разрешения ООО «Хуавэй Украина» (Huawei) и ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина» (Nokia) провести испытания технологии 5G NR.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКЭК по итогам заседания 14 мая.

"С учетом рассмотрения соответствующих обращений, предоставлено разрешение ООО "Хуавей Украина" — на временное использование оборудования для испытания технологии 5G и ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина" — на краткосрочные испытания радиооборудования с использованием базовых стандартов 5G NR и LTE (4G), при условии соблюдения технических и недопущенных технических и технических электромагнитных помех и предотвращения рисков для здоровья людей, животных и имущества", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что каждая компания обязана предоставить официальный отчет результатов испытаний в течение одного месяца после их завершения.

Компании проведут тестирование с 14 мая по 31 июля 2025 года на сети ЧАО "ВФ Украина" (Vodafone), но в разных городах, уточняет издание dev.ua.

Да , ООО «Хуавей Украина» проведет испытание радиотехнологии «Международная мобильная связь IMT» с базовым стандартом 5G в двух городах: Кропивницкий и Ивано-Франковск.

А ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина» проведет тестирование технологии 5G NR в Виннице Львовской области. Интеграция радиооборудования будет производиться в коммерческое оборудование PS Core Huawei.

«Цель демонстрации – показать максимальную работоспособность в полевых условиях и оценить электромагнитную совместимость технологии 5G NR, что позволит оператору оценить улучшение эффективности использования частотного спектра и затраты на внедрение этой системы», – говорится в документе НКЭК.

Vodafone вместе с Nokia уже проводили похожее тестирование в г. Винники в прошлом году. Также испытание 5G проводил lifecell во Львове.

Технология 5G

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше в отличие от сигналов 4G (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.