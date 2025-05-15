Nokia та Huawei тестуватимуть 5G у трьох містах України: що відомо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ «Хуавей Україна» (Huawei) та ТОВ «Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна» (Nokia) провести випробування технології 5G NR у трьох містах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЕК за підсумками засідання 14 травня

"З урахуванням розгляду відповідних звернень, надано дозвіл ТОВ «Хуавей Україна» — на тимчасове використання обладнання для випробування технології 5G й ТОВ «Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна» — на короткострокові випробування радіообладнання з використанням базових стандартів 5G NR і LTE (4G), за умови дотримання технічних та безпекових заходів, спрямованих на недопущення шкідливих електромагнітних завад і запобігання ризикам для здоров’я людей, тварин і майна", - йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що кожна компанія зобов’язана надати офіційний звіт про результати випробувань протягом одного місяця після їх завершення.

Компанії проведуть тестування з 14 травня до 31 липня 2025 року на мережі ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone), але в різних містах, уточнює видання dev.ua.

Так, ТОВ «Хуавей Україна» проведе випробування радіотехнології «Міжнародний мобільний зв’язок IMT», з базовим стандартом 5G у двох містах: Кропивницький та Івано-Франківськ.

А ТОВ «Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна» проведе тестування технології 5G NR у місті Вінники Львівської області. Інтеграція радіообладнання буде проводитись в комерційне обладнання PS Core Huawei.

«Мета демонстрації — показати максимальну працездатність у польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G NR, що дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектра та витрати на впровадження цієї системи», — говориться у документі НКЕК.

Vodafone разом з Nokia вже проводили схоже тестування в м. Вінники минулого року. Також випробування 5G проводив lifecell у Львові.

Технологія 5G

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.