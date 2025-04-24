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Діапазон 700 МГц: Україна переналаштовує телевежі заради 5G
У березні Україна звільнила діапазон 700 МГц у прикордонних районах Львівщини та Волині для зменшення радіозавад польським мережам. Це перший етап проєкту, що триватиме до кінця 2026 року.
Про це інформує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
Що відомо про проєкт
Зазначається, що Україна звільняє частоти для 5G. Процес звільнення частот відбувається шляхом модернізації — передавачі цифрового телебачення стандарту DVB-T2 переводять із частотного діапазону 694–790 МГц на нижчі частоти, що не створюють завад для мобільних мереж.
Це лише початок масштабної ініціативи. Наступним кроком стане звільнення діапазону 700 МГц у Закарпатській області, щоб усунути радіоперешкоди для мобільного зв’язку в ще трьох країнах ЄС — Словаччині, Угорщині та частково Румунії.
Згідно з Планом РЧС, процес вивільнення діапазону 700 МГц від телевізійних передавачів в Україні має завершитись до 31 грудня 2026 року.
Це робиться для гармонізації частот з ЄС і для того, щоб звільнений діапазон можна було використовувати для розширення мобільних послуг.
Безкоштовний роумінг для українців в ЄС
Україна зробила крок до впровадження роумінгу з ЄС: парламент ухвалив закон, який наближає країну до інтеграції в європейську зону безкоштовного мобільного роумінгу. Закон передбачає зниження тарифів на мобільні послуги між Україною та ЄС.
Раніше Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. В свою чергу, Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.