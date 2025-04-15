Україна наближається до роумінгу з ЄС: парламент ухвалив закон

Парламент ухвалив законопроєкт №12150, який відкриває Україні можливість приєднатися до єдиної зони роумінгу з ЄС. Це важливий крок до спрощення зв’язку між українськими та європейськими операторами.

Про це інформує Урядовий портал.

Що відомо про законопроєкт

Проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій" розроблено для наближення українського законодавства до стандартів ЄС.

Законопроєкт спрямований на реалізацію стратегії інтеграції України до ЄС та приєднання до єдиної роумінгової зони "Roam-Like-At-Home", що дозволить українцям користуватися роумінгом у ЄС на умовах внутрішнього ринку.

Законопроєкт дозволить українським і європейським операторам зв'язку спростити обмін послугами та співпрацю. Це останній крок перед переговорами з ЄС щодо приєднання до політики "Roam like at home".

Що змінить "Roam like at home"?

Українці, навіть після завершення воєнного стану, зможуть користуватися послугами свого оператора без додаткових зборів за мобільний зв’язок і інтернет у 27 країнах ЄС.

Після підписання законопроєкту Президентом розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо створення Єдиної роумінгової зони.

Безкоштовний роумінг для українців в ЄС

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

У липні 2024 року Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.

Зауважимо, у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.