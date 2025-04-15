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Украина приближается к роумингу с ЕС: парламент принял закон

роуминг, ЕС
Украина открывает двери в роуминг с ЕС.

Парламент принял законопроект №12150, который открывает Украине возможность присоединиться к единой зоне роуминга с ЕС. Это важный шаг к упрощению связи между украинскими и европейскими операторами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что известно о законопроекте

Проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства ЕС по электронным коммуникациям" разработан для приближения украинского законодательства к стандартам ЕС.

Законопроект направлен на реализацию стратегии интеграции Украины в ЕС и присоединение к единой роуминговой зоне "Roam-Like-At-Home", что позволит украинцам пользоваться роумингом в ЕС на условиях внутреннего рынка.

Законопроект позволит украинским и европейским операторам связи упростить обмен услугами и сотрудничество. Это последний шаг перед переговорами с ЕС по присоединению к политике "Roam like at home".

Что изменит "Roam like at home"?

  • Украинцы даже после завершения военного положения смогут пользоваться услугами своего оператора без дополнительных сборов за мобильную связь и интернет в 27 странах ЕС.
  • После подписания законопроекта Президентом начнутся переговоры с Еврокомиссией по созданию Единой роуминговой зоны.

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

В июле 2024 года Европейская комиссия согласовала   продление на 12 месяцев сделки с мобильными операторами,   что позволяет украинцам за границей оставаться на связи.

Отметим, что в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.

Автор:
Ольга Опенько