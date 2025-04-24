Диапазон 700 МГц: Украина перенастраивает телебашни ради 5G

В марте Украина уволила диапазон 700 МГц в приграничных районах Львовщины и Волыни для уменьшения радиопомех польским сетям. Это первый этап проекта, который продлится до конца 2026 года.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).

Что известно о проекте

Отмечается, что Украина высвобождает частоты для 5G. Процесс освобождения частот происходит путем модернизации — передатчики цифрового телевидения стандарта DVB-T2 переводят с частотного диапазона 694–790 МГц на более низкие частоты, не создающие помех для мобильных сетей.

Это только начало масштабной инициативы. Следующим шагом станет освобождение диапазона 700 МГц в Закарпатской области, чтобы устранить радиопомехи для мобильной связи еще в трех странах ЕС — Словакии, Венгрии и частично Румынии.

Согласно Плану РЧС, процесс освобождения диапазона 700 МГц от телевизионных передатчиков в Украине должен завершиться к 31 декабря 2026 года.

Это делается для гармонизации частот с ЕС и для того, чтобы освободившийся диапазон можно было использовать для расширения мобильных услуг.

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС

Украина шагнула к внедрению роуминга с ЕС : парламент принял закон, приближающий страну к интеграции в европейскую зону бесплатного мобильного роуминга. Закон предусматривает понижение тарифов на мобильные услуги между Украиной и ЕС.

Ранее Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. В свою очередь, Европейская комиссия согласовала продление на 12 месяцев сделки с мобильными операторами, что позволяет украинцам за границей оставаться на связи.