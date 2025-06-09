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5G, IoT и единый роуминг с ЕС: как правительство планирует развивать телеком-сферу до 2030 года

интернет, связь
Правительство утвердило Стратегию развития связи до 2030 года / Минцифры

Правительство утвердило первую в истории независимой Украины стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года. Документ определяет ключевые шаги по полному восстановлению поврежденных сетей, внедрению технологии 5G, обеспечению стабильной связи и доступа в интернет для каждого гражданина.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Стратегия предполагает развитие цифровой инфраструктуры в условиях войны и после ее завершения. Ее главная цель — обеспечить украинцам устойчивую связь и высокоскоростной интернет как основу для цифровых услуг, онлайн образования, инноваций в бизнесе и функционирования критической инфраструктуры.

Среди конкретных целей:

  • полное восстановление поврежденных мобильных и фиксированных сетей по всей территории страны;
  • Обеспечение 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры фиксированным гигабитным Интернетом;
  • Качественная мобильная связь для 98% населения со средней скоростью передачи данных более 90 Мбит/с;
  • Синхронизация законодательства с нормами ЕС и присоединение Украины к единой роуминговой зоне Европейского Союза;
  • Инфраструктурная база для масштабного внедрения технологий 5G, IoT, облачных сервисов и цифрового образования.

Ожидается, что реализация стратегии позволит дополнительно привлечь около 56 млрд грн ВВП в бюджет.

В Минцифре подчеркнули, что электронные коммуникации остаются стратегическим приоритетом государства даже в условиях войны. Несмотря на атаки врага на телеком-инфраструктуру, в Украине идет восстановление сетей и подготовка к запуску современных цифровых сервисов во всех регионах — от фронтовых зон до отдаленных сел.

Напомним, мобильный оператор   lifecell   продолжает масштабировать доступность современных технологий связи за пределами Украины, расширив список стран с доступом к 5G-связи в роуминге.

Автор:
Татьяна Гойденко