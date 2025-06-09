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5G, IoT и единый роуминг с ЕС: как правительство планирует развивать телеком-сферу до 2030 года
Правительство утвердило первую в истории независимой Украины стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года. Документ определяет ключевые шаги по полному восстановлению поврежденных сетей, внедрению технологии 5G, обеспечению стабильной связи и доступа в интернет для каждого гражданина.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .
Стратегия предполагает развитие цифровой инфраструктуры в условиях войны и после ее завершения. Ее главная цель — обеспечить украинцам устойчивую связь и высокоскоростной интернет как основу для цифровых услуг, онлайн образования, инноваций в бизнесе и функционирования критической инфраструктуры.
Среди конкретных целей:
- полное восстановление поврежденных мобильных и фиксированных сетей по всей территории страны;
- Обеспечение 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры фиксированным гигабитным Интернетом;
- Качественная мобильная связь для 98% населения со средней скоростью передачи данных более 90 Мбит/с;
- Синхронизация законодательства с нормами ЕС и присоединение Украины к единой роуминговой зоне Европейского Союза;
- Инфраструктурная база для масштабного внедрения технологий 5G, IoT, облачных сервисов и цифрового образования.
Ожидается, что реализация стратегии позволит дополнительно привлечь около 56 млрд грн ВВП в бюджет.
В Минцифре подчеркнули, что электронные коммуникации остаются стратегическим приоритетом государства даже в условиях войны. Несмотря на атаки врага на телеком-инфраструктуру, в Украине идет восстановление сетей и подготовка к запуску современных цифровых сервисов во всех регионах — от фронтовых зон до отдаленных сел.
Напомним, мобильный оператор lifecell продолжает масштабировать доступность современных технологий связи за пределами Украины, расширив список стран с доступом к 5G-связи в роуминге.