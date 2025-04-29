5G стал доступным абонентам lifecell в роуминге 61 страны: список

Мобильный оператор lifecell продолжает масштабировать доступность современных технологий связи за пределами Украины, расширив список стран с доступом к 5G-связи в роуминге.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В каких странах доступен

Отмечается, что lifecell обеспечивает своим абонентам возможность использовать в роуминге мобильный интернет нового поколения 5G с 2023 года.

В апреле 2025 года мобильный оператор увеличил до 61 список стран, в которых доступна связь 5G для абонентов компании.

Теперь среди стран, где уже работает 5G для роумеров lifecell: Австралия, Австрия, Азербайджан (сеть Bakcell), Албания, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Виргинские острова (США), Гернси, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Джерси, Доминиканская Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Кипр, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Польша, Португалия, Пуэр Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Венгрия, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария и Швеция.

Как настроить

Как сообщили в компании, использование 5G в роуминге не требует дополнительной настройки и не влияет на стоимость — мобильный интернет используется в соответствии с условиями действующего тарифного пакета абонента.

Чтобы начать пользоваться 5G-связью абоненту достаточно:

иметь смартфон с поддержкой 5G и находиться в зоне покрытия 5G;

иметь активную 4.5G (USIM) или цифровую eSIM-карту;

в настройках телефона выберите сеть 5G.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор lifecell активировал поддержку протоколов IPv4/IPv6 Dual Stack, что делает интернет-соединение более быстрыми, безопасными и эффективными.

Мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети

Напомним, в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного Интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас, чтобы избежать возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.