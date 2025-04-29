5G став доступним абонентам lifecell у роумінгу 61 країни: перелік

Мобільний оператор lifecell продовжує масштабувати доступність сучасних технологій зв’язку за межами України, розширивши перелік країн із доступом до 5G-зв’язку у роумінгу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У яких країнах доступний

Зазначається, що lifecell забезпечує своїм абонентам можливість користуватися у роумінгу мобільним інтернетом нового покоління 5G з 2023 року.

У квітні 2025 року мобільний оператор збільшив до 61 перелік країн, в яких доступний зв’язок 5G для абонентів компанії.

Відтепер серед країн, де вже працює 5G для роумерів lifecell: Австралія, Австрія, Азербайджан (мережа Bakcell), Албанія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Віргінські острови (США), Гернсі, Гонконг, Греція, Грузія, Данія, Джерсі, Домініканська Республіка, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Кіпр, Кувейт, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Малайзія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Польща, Португалія, Пуерто Ріко (мережа T-Mobile), Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Туреччина, Угорщина, Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

Як налаштувати

Як повідомили в компанії, користування 5G у роумінгу не потребує додаткового налаштування і не впливає на вартість — мобільний інтернет використовується відповідно до умов чинного тарифного пакета абонента.

Щоб почати користуватися 5G-зв’язком абоненту достатньо:

мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття 5G;

мати активну 4.5G (USIM) або цифрову eSIM-картку;

у налаштуваннях телефону обрати мережу 5G.

Раніше повідомлялося, що мобільний оператор lifecell активував підтримку протоколів IPv4/IPv6 Dual Stack, що робить інтернет-з’єднання швидшими, безпечнішими та ефективнішими.

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі

Нагадаємо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.