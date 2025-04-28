Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,06

EUR

47,39

--0,03

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

47,70

47,50

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Київстар" та "Vodafone Україна" завершили обмін частотами: про що мова

"Київстар" обмінявся частотами з "Vodafone Україна"
"Київстар" обмінявся частотами з "Vodafone Україна" / Freepik

Українські мобільні оператори "Київстар" і "Vodafone Україна" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц, що дозволило усунути проблему "розірваного" спектра.

Про це повідомила CEO "Vodafone Україна" Ольга Устинова, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми завершили обмін частотами", - зауважила Устинова.

Про обмін частотами

"Vodafone Україна" і "Київстар" розпочали обмін частотами в кінці січня – останньою областю де він відбувся стала Дніпропетровська. В результаті компанії змогли сформувати суцільні смуги 2Х20 МГц в діапазоні 2100 МГц, що дозволило зменшити витрати через більш ефективне використання ресурсу і пришвидшити передачу даних.

"Київстар" на аукціоні проведеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 19 листопада 2024 року, придбав ліцензію на використання додаткового радіочастотного спектра в діапазоні 2100 МГц (технейтральний 3G і 4G). Придбана на аукціоні смуга частот не була сусідньою з уже наявною у компанії, тому компанія ініціювала процес обміну.

НКЕК на засіданні 15 січня погодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" і ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна").

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі

Нагадаємо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення. 

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.

Автор:
Світлана Манько