"Київстар" та "Vodafone Україна" завершили обмін частотами: про що мова

Українські мобільні оператори "Київстар" і "Vodafone Україна" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц, що дозволило усунути проблему "розірваного" спектра.

Про це повідомила CEO "Vodafone Україна" Ольга Устинова, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми завершили обмін частотами", - зауважила Устинова.

Про обмін частотами

"Vodafone Україна" і "Київстар" розпочали обмін частотами в кінці січня – останньою областю де він відбувся стала Дніпропетровська. В результаті компанії змогли сформувати суцільні смуги 2Х20 МГц в діапазоні 2100 МГц, що дозволило зменшити витрати через більш ефективне використання ресурсу і пришвидшити передачу даних.

"Київстар" на аукціоні проведеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 19 листопада 2024 року, придбав ліцензію на використання додаткового радіочастотного спектра в діапазоні 2100 МГц (технейтральний 3G і 4G). Придбана на аукціоні смуга частот не була сусідньою з уже наявною у компанії, тому компанія ініціювала процес обміну.

НКЕК на засіданні 15 січня погодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" і ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна").

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі

Нагадаємо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.