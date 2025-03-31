Vodafone підключає базові станції до швидкісної мережі xPON: які переваги для абонентів

Мобільний оператор Vodafone розпочав підключення базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), які використовуються фіксованими операторами зв'язку для забезпечення швидкісного та надійного домашнього інтернету.

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Про це повідомляє пресслужба Vodafone.

Зазначається, що це рішення дозволить відносно швидко переходити на нові технології мобільного зв'язку – 5G, а в перспективі і 6G.

У рамках першої хвилі компанія планує перемкнути з радіорелейного (РРЛ) на оптичне з'єднання 140 майданчиків у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Перші 40 вже успішно переведені на оптичне з’єднання.

Переваги для абонентів

«Перехід на xPON дозволяє не лише підвищити якість мобільного зв’язку, а й створити інфраструктуру для наступних стандартів зв'язку", – коментує Євген Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.

Він додає, що модернізація з'єднання дозволяє швидко нарощувати пропускну здатність базових станцій і знадобиться вже найближчим часом при переході на LTE 2600 TDD, адже забезпечить стабільну швидкість мобільного інтернету навіть при суттєвому збільшенні трафіку. Це особливо важливо для густонаселених міст, де навантаження на мережу високе, а споживання продовжує стрімко зростати.

Користувачі отримають кращу якість потокового відео та VoIP-зв'язку навіть під час пікових навантажень – відеодзвінки, онлайн-ігри та стріми будуть стабільнішими, без розривів і затримок.

Також оптичне підключення базових станцій робить мережу незалежною від погодних умов та стійкішою до блекаутів, адже потребує менше додаткових пристроїв, які в свою чергу потребують альтернативного живлення, та дозволяє суттєво пришвидшити відновлення роботи при переході на інше джерело живлення.

Про технологію

Технологія TDD (Time Division Duplex) – технологія дуплексного зв'язку, яка використовується в мобільних мережах для передачі та отримання даних у різні часові інтервали на одній частоті. Для неї критично важливою є висока точність синхронізації для передачі потокових даних (відео, стрімів) у реальному часі, що є важливим для роботи сучасних сервісів та додатків.

Мережа xPON вже зараз підтримує швидкість 1 Гбіт/с, а в майбутньому за рахунок масштабування дозволить підтримувати швидкість 10 Гбіт/с і вище. При цьому достатньо буде модернізувати активне обладнання без заміни кабельної інфраструктури.

Vodafone планує розширення цієї ініціативи в інших регіонах після завершення першого етапу проєкту.

Зауважимо, три найбільші українські мобільні оператори, "Київстар", Vodafone та lifecell з грудня 2024 року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу.

Раніше повідомлялося, що мобільний оператор lifecell активував підтримку протоколів IPv4/IPv6 Dual Stack, що робить інтернет-з’єднання швидшими, безпечнішими та ефективнішими.

Також оператор електронних комунікацій "Київстар" продовжує розбудовувати інфраструктуру та підвищує її ємність і, як наслідок, швидкість передачі даних. Швидкісний 4G у мережі "Київстар" доступний вже для понад 95,7% абонентів.

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі

Нагадаємо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.