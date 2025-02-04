Мобільні оператори запустили послуги VoLTE та VoWiFi: що це таке та які переваги для абонентів

Три найбільші українські мобільні оператори з грудня 2024 року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Швидкість передачі даних

Зазначається, що технологія 4G (LTE) надає не тільки набагато вищу швидкість передачі даних у порівнянні з 3G та 2G, але з її допомогою можна також значно покращити якість передачі голосу, а також бути на зв’язку навіть там, де сигнал занадто слабкий.

Як пояснюють у регуляторі, "Voice over LTE" (VoLTE) дозволяє телефонувати через мережу 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G, забезпечуючи абоненту кращий зв’язок і якісну передачу звуку.

Також "Voice over WiFi" (VoWiFi) дозволяє телефонувати через бездротову мережу Wi-Fi там, де слабкий сигнал мобільної мережі, наприклад, у помешканнях, розміщених у підвальних та напівпідвальних приміщеннях або інших локаціях, куди не пробивається сигнал від вашого мобільного оператора.

В НКЕК наголошують, що це гарна і зручна альтернатива встановленню "репітора" (пристрій, який дозволяється встановлювати на локації абонента виключно оператору, тільки в такому разі це не несе ризику створення радіозавад сусіднім абонентам мобільних мереж).

"Тож починаючи з грудня 2024 року українські абоненти 4G всіх трьох операторів, які мають сучасні моделі смартфонів, мають можливість користуватись обома цими послугами", - підкреслюють в НКЕК.

Там звертають увагу, що для користування VoLTE достатньо лише того, щоб цю функцію підтримував ваш смартфон (інколи є необхідним увімкнення в налаштуваннях), а для підключення за вашим номером послуги VoWiFi потрібно звернутись до свого мобільного оператора.

Раніше повідомлялося, що мобільний оператор lifecell активував підтримку протоколів IPv4/IPv6 Dual Stack, що робить інтернет-з’єднання швидшими, безпечнішими та ефективнішими.

Також оператор електронних комунікацій "Київстар" продовжує розбудовувати інфраструктуру та підвищує її ємність і, як наслідок, швидкість передачі даних. Швидкісний 4G у мережі "Київстар" доступний вже для понад 95,7% абонентів.

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі

Зауважимо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.