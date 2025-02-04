Мобильные операторы запустили услуги VoLTE и VoWiFi: что такое и какие преимущества для абонентов

Три крупнейших украинских мобильных оператора с декабря 2024 года ввели на своих сетях VoLTE и VoWiFi – услуги, которые работают даже в условиях слабого сигнала.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).

Скорость передачи данных

Отмечается, что технология 4G (LTE) предоставляет не только гораздо более высокую скорость передачи данных по сравнению с 3G и 2G, но с ее помощью можно значительно улучшить качество передачи голоса, а также быть на связи даже там, где сигнал слишком слаб.

Как поясняют в регуляторе, Voice over LTE (VoLTE) позволяет звонить через сеть 4G вместо традиционной голосовой сети 2G/3G, обеспечивая абоненту лучшую связь и качественную передачу звука.

Также Voice over WiFi (VoWiFi) позволяет звонить по беспроводной сети Wi-Fi там, где слабый сигнал мобильной сети, например, в помещениях, расположенных в подвальных и полуподвальных помещениях или других локациях, куда не пробивается сигнал от вашего мобильного оператора.

В НКЭК отмечают, что это хорошая и удобная альтернатива установке "репитора" (устройство, которое разрешается устанавливать на локации абонента исключительно оператору, только в таком случае это не несет риска создания радиопомех соседним абонентам мобильных сетей).

"Итак, начиная с декабря 2024 года украинские абоненты 4G всех трех операторов, имеющих современные модели смартфонов, имеют возможность пользоваться обеими этими услугами", — подчеркивают в НКЭК.

Там обращают внимание, что для использования VoLTE достаточно лишь того, чтобы эту функцию поддерживал ваш смартфон (иногда необходимо включение в настройках), а для подключения по вашему номеру услуги VoWiFi нужно обратиться к своему мобильному оператору.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор lifecell активировал поддержку протоколов IPv4/IPv6 Dual Stack, что делает интернет-соединение более быстрыми, безопасными и эффективными.

Также оператор электронных коммуникаций "Киевстар" продолжает строить инфраструктуру и повышает ее емкость и, как следствие, скорость передачи данных. Скоростной 4G в сети "Киевстар" доступен уже более 95,7% абонентов.

Мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети

Отметим, что в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас во избежание возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.