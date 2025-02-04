Изменение технологии: Vodafone приступил к модернизации сети "Фринет"

Vodafone с августа 2023 года начал модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры оператора фиксированной связи "Фринет", входящей в состав группы Vodafone. В настоящее время активно ведется строительство сети GPON в Киеве, Житомире, Львове, Ивано-Франковске и Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone.

Отмечается, что уже более 500 домов, составляющих около 35 тысяч домохозяйств, подключены к энергоэффективной сети.

Преимущества новой технологии

Новая технология обеспечит клиентам:

Надежность во время блекаутов: даже при длительных обесточениях интернет будет оставаться в работе до 72 часов;

Передача данных по GPON достигает 1 Гбит/с (≈1000 Мбит/с), что в 10 раз быстрее обычного интернета. Такая скорость позволяет скачать фильм в HD-качестве или современную игру в считанные минуты;

Высокая пропускная способность обеспечивает стабильную работу при одновременном подключении многих устройств;

Услуга стоит от 125 грн/месяц, что позволяет получить качественный Интернет по доступной цене.

В пресс-службе отмечают, что специалисты провайдера активно внедряют новые GPON-зоны и до конца 2025 года планируют модернизировать сеть более чем в 2200 многоэтажках в Киеве, Житомире, Львове, Ивано-Франковске и Днепре.

В 2024 году Vodafone модернизировал в GPON сеть дочерней компании Vega в 155 домах Киева, Львова и Одессы и построил новую сеть GPON в более чем 4000 домах в городах присутствия.

О покупке интернет-провайдера

"Фринет" – национальный оператор широкополосного доступа в интернет, работающий в Киеве и областях Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской. Абонентская база превышает 163 тысяч пользователей.

Компания работает на рынке с 2008 года, строя свои сети по технологии FTTx и GPON с использованием 10- и 40-гигабитных оптоволоконных магистралей и современного управляемого оборудования от ведущих компаний-производителей. Это позволяет предоставлять каждому абоненту канал доступа в Интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Vodafone Украина" объявила о завершении приобретения компании "Фринет", предоставляющей услуги фиксированного доступа к интернету под брендом О3.

Напомним, что разрешение на приобретение "Фринета" Антимонопольный комитет предоставил "Vodafone Украина" в конце мая.

Незадолго до полномасштабной войны с Россией СМИ сообщили, что компания "Датагруп" планирует приобрести провайдера "Фринет". Следует упомянуть, что еще в июне 2021 года "Датагруп" окончательно купила другого телеком-провайдера – Volia, предоставляющего услуги платного телевидения и кабельного интернета.