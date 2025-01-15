Vodafone договорился с владельцами евробондов о реструктуризации долга

ЧАО "ВФ Украина" ("мобильный оператор " Vodafone Украина ") предложило держателям своих еврооблигаций на $399,88 млн отсрочить их погашение на два года — до 11 февраля 2027 года.

Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что мобильный оператор предложил частично погасить $99,88 млн. плюс накопленные проценты, повысить ставку купона с 6,2% до 9,625% и выплатить вознаграждение 2% от номинала.

Сообщается, что специальный комитет владельцев 31% облигаций и другой владелец облигаций, в совокупности владеющих 49% всех облигаций, уже одобрили эти предложения.

Компания объясняет необходимость отсрочки платежей тем, что постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года не разрешает заемщику погашать основной долг по кредитному договору за счет средств, находящихся на территории Украины. Хотя заемщик до сих пор финансировал процентные платежи по кредитному соглашению, используя иностранную валюту, имеющуюся у него за пределами Украины, такие валютные резервы в настоящее время исчерпаны, и заемщик не получает валютных доходов и, соответственно, не имеет достаточных валютных резервов за пределами Украины для погашения кредита до наступления срока погашения.

Владелец компании Vodafone Украина – азербайджанская NEQSOL Holding – заявляет, что Vodafone Украина накопила достаточно средств, чтобы рассчитаться по своим еврооблигациям в феврале 2025 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель украинского офиса NEQSOL Holding Владимир Лавренчук.

Переговоры по реструктуризации

Переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, продолжались с 19 по 30 сентября 2024 года и были обусловлены действующими в Украине ограничениями по контролю за движением капитала, которые ныне не позволяют "Vodafone Украина осуществлять трансграничные платежи из Украины для погашения облигаций.

В результате после отказа владельцев примерно 31% бумаг от предложенных условий телеком-оператор вышел из переговоров и заявил, что планирует сосредоточиться на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжить обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопрос о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащей погашению 11 февраля 2025 г. года.

14 февраля 2024 года правительство Украины обратилось в Нацбанк с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. В список вошли "Vodafone Украина", компании из трубно-колесного холдинга "Интерпайп", крупнейшего горно-металлургического холдинга "Метинвест", агрохолдинга "Кернел" и трех холдингов "ДТЭК": "ДТЭК Энерго", "ДТЭК ВДЭ" и " Нафтогаз".

Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, в то время как их погашение остается проблемой.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран. По состоянию на 20 июня 2024 года Vodafone предоставляет услуги более чем 330 миллионам абонентов мобильной связи и 21 миллионам пользователей фиксированного интернета, 17 миллионам пользователей ТВ-услуг, объединяет более 187 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G сети в 8 странах.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,9 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.