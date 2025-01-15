Vodafone домовився із власниками євробондів щодо реструктуризації боргу

ПрАТ "ВФ Україна" ("мобільний оператор "Vodafone Україна") запропонував утримувачам своїх єврооблігацій на $399,88 млн відтермінувати їх погашення на два роки - до 11 лютого 2027 року.

Про це ідеться в повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що мобільний оператор запропонував частково погасити $99,88 млн плюс накопичені відсотки, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,625% і виплатити винагороду 2% від номіналу.

Повідомляється, що спеціальний комітет власників 31% облігацій та інший власник облігацій, які в сукупності володіють 49% усіх облігацій, уже схвалили ці пропозиції.

Компанія пояснює необхідність відтермінування платежів тим, що постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року не дозволяє позичальникові погашати основний борг за кредитним договором за рахунок коштів, що знаходяться на території України. Хоча позичальник дотепер фінансував відсоткові платежі за кредитною угодою, використовуючи іноземну валюту, наявну в нього за межами України, такі валютні резерви на цей час вичерпано, і позичальник не отримує валютних доходів та, відповідно, не має достатніх валютних резервів за межами України для погашення кредиту до настання строку погашення.

Власник компанії "Vodafone Україна" – азербайджанська NEQSOL Holding – заявляє, що "Vodafone Україна" накопичила достатньо коштів, щоб розрахуватися за своїми єврооблігаціями у лютому 2025 року. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав керівник українського офісу NEQSOL Holding Володимир Лавренчук.

Перемовини щодо реструктуризації

Перемовини про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 по 30 вересня 2024 року і були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу, що діють в Україні, які нині не дозволяють "Vodafone Україна" здійснювати транскордонні платежі з України для погашення облігацій.

В результаті після відмови власників приблизно 31% паперів від запропонованих умов телеком-оператор вийшов з перемовин та заявив, що планує зосередитись на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжити обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року.

14 лютого 2024 року уряд України звернувся до Нацбанку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам та подальше її перерахування для розрахунків щодо єврооблігацій та із західними кредиторами. До списку увійшли "Vodafone Україна", компанії з трубно-колісного холдингу "Інтерпайп", найбільшого гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", агрохолдингу "Кернел" та трьох холдингів "ДТЕК": "ДТЕК Енерго", "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК Нафтогаз".

Однак Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а у травні та липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їхнє погашення залишається проблемою.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 15 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн. Станом на 20 червня 2024 року Vodafone надає послуги понад 330 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 17 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 187 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі у 8 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.