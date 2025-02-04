Зміна технології: Vodafone розпочав модернізацію мережі "Фрінет"

Vodafone з серпня 2023 року розпочав модернізацію телекомунікаційної інфраструктури оператора фіксованого зв’язку “Фрінет", що входить до складу групи Vodafone. Наразі активно ведеться будівництво мережі GPON у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі.

Про це інформує пресслужба Vodafone.

Зауважується, що вже понад 500 будинків, що складають близько 35 тисяч домогосподарств, підключені до енергоефективної мережі.

Переваги нової технології

Нова технологія забезпечить клієнтам:

Надійність під час блекаутів: навіть за умов тривалих знеструмлень інтернет залишатиметься в роботі до 72 годин;

Передача даних по GPON досягає 1 Гбіт/с (≈1000 Мбіт/с), що в 10 разів швидше за звичайний інтернет. Така швидкість дозволяє завантажити фільм у HD-якості або сучасну гру за лічені хвилини;

Висока пропускна здатність забезпечує стабільну роботу при одночасному підключенні багатьох пристроїв;

Послуга коштує від 125 грн/місяць, що дозволяє отримати якісний інтернет за доступною ціною.

В пресслужбі наголошують, що фахівці провайдера активно впроваджують нові GPON-зони і до кінця 2025 року планують модернізувати мережу у понад 2200 багатоповерхівках у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі.

У 2024 році Vodafone модернізував до GPON мережу дочірньої компанії Vega у 155 будинках Києва, Львова та Одеси та побудував нову мережу GPON у понад 4000 будинках у містах присутності.

Про купівлю інтернет-провайдера

"Фрінет" – національний оператор широкосмугового доступу до інтернету, що працює в Києві та областях Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій і Чернігівській. Абонентська база перевищує 163 тисячі користувачів.

Компанія працює на ринку з 2008 року, будуючи свої мережі за технологією FTTx та GPON з використанням 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого устаткування від провідних компаній-виробників. Це дозволяє надавати кожному абоненту канал доступу до інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Раніше повідомлялось, що група компаній "Vodafone Україна" оголосила про завершення придбання компанії "Фрінет", яка надає послуги фіксованого доступу до інтернету під брендом О3.

Нагадаємо, що дозвіл на придбання "Фрінет" Антимонопольний комітет надав "Vodafone Україна" наприкінці травня.

Незадовго до повномасштабної війни з Росією ЗМІ повідомили, що компанія "Датагруп" планує придбати провайдера "Фрінет". Варто згадати, що ще в червні 2021 року "Датагруп" остаточно купила іншого телеком-провайдера – Volia, який надає послуги платного телебачення та кабельного інтернету.