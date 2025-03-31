Vodafone подключает базовые станции к скоростной сети xPON: какие преимущества для абонентов

Мобильный оператор Vodafone приступил к подключению базовых станций через пассивные оптические сети xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), которые используются фиксированными операторами связи для обеспечения скоростного и надежного домашнего интернета.

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Об этом сообщает пресс-служба Vodafone.

Это решение позволит относительно быстро переходить на новые технологии мобильной связи – 5G, а в перспективе и 6G.

В рамках первой волны компания планирует переключить с радиорелейной (РРЛ) на оптическое соединение 140 площадок в Киеве, Днепре, Запорожье и Харькове. Первые 40 уже успешно переведены на оптическое соединение.

Преимущества для абонентов

"Переход на xPON позволяет не только повысить качество мобильной связи, но и создать инфраструктуру для следующих стандартов связи", – комментирует Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина.

Он добавляет, что модернизация соединения позволяет быстро наращивать пропускную способность базовых станций и понадобится уже в ближайшее время при переходе на LTE 2600 TDD, обеспечивая стабильную скорость мобильного интернета даже при существенном увеличении трафика. Это особенно важно для густонаселенных городов, где нагрузка на сеть высока, а потребление продолжает стремительно расти.

Пользователи получат лучшее качество потокового видео и VoIP-связи даже во время пиковых нагрузок – видеозвонки, онлайн-игры и стримы будут более стабильными, без разрывов и задержек.

Также оптическое подключение базовых станций делает сеть независимой от погодных условий и более устойчивой к блэкаутам, ведь требует меньше дополнительных устройств, в свою очередь нуждающихся в альтернативном питании, и позволяет существенно ускорить возобновление работы при переходе на другой источник питания.

О технологии

Технология TDD (Time Division Duplex) – технология дуплексной связи, используемая в мобильных сетях для передачи и получения данных в разные временные интервалы на одной частоте. Для нее критически важна высокая точность синхронизации для передачи потоковых данных (видео, стримов) в реальном времени, что важно для работы современных сервисов и приложений.

Сеть xPON уже сейчас поддерживает скорость 1 Гбит/с, а в будущем за счет масштабирования позволит поддерживать скорость 10 Гбит/с и выше. При этом достаточно модернизировать активное оборудование без замены кабельной инфраструктуры.

Vodafone планирует расширение этой инициативы в других регионах после завершения первого этапа проекта.

Заметим, три крупнейших украинских мобильных оператора, "Киевстар", Vodafone и lifecell с декабря 2024 года ввели на своих сетях VoLTE и VoWiFi – услуги, работающие даже в условиях слабого сигнала.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор lifecell активировал поддержку протоколов IPv4/IPv6 Dual Stack, что делает интернет-соединение более быстрыми, безопасными и эффективными.

Также оператор электронных коммуникаций "Киевстар" продолжает строить инфраструктуру и повышает ее емкость и, как следствие, скорость передачи данных. Скоростной 4G в сети "Киевстар" доступен уже более 95,7% абонентов.

Мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети

Напомним, в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного Интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас, чтобы избежать возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.