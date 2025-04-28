"Киевстар" и "Vodafone Украина" завершили обмен частотами: о чем речь

Украинские мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина" завершили обмен частотами в спектре 2100 МГц, что позволило устранить проблему "разорванного" спектра.

Об этом сообщила CEO "Vodafone Украина" Ольга Устинова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы завершили обмен частотами", – отметила Устинова.

Об обмене частотами

"Vodafone Украина" и "Киевстар" начали обмен частотами в конце января – последней областью, где он состоялся, стала Днепропетровская. В результате компании смогли сформировать сплошные полосы 2Х20 МГц в диапазоне 2100 МГц, что позволило снизить затраты из-за более эффективного использования ресурса и ускорить передачу данных.

"Киевстар" на аукционе, проведенном Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) 19 ноября 2024 года, приобрел лицензию на использование дополнительного радиочастотного спектра в диапазоне 2100 МГц (технейтральный) Покупаемая на аукционе полоса частот не была соседней с уже имеющейся у компании, поэтому компания инициировала процесс обмена.

НКЭК на заседании 15 января согласовала обмен частотами в спектре 2100 МГц между операторами мобильной связи "Киевстар" и ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").

Мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети

Напомним, в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного Интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас, чтобы избежать возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.