5G, IoT та єдиний роумінг з ЄС: як уряд планує розвивати телеком-сферу до 2030 року

Уряд затвердив першу в історії незалежної України Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Документ визначає ключові кроки для повного відновлення пошкоджених мереж, впровадження технології 5G, забезпечення стабільного зв’язку та доступу до інтернету для кожного громадянина.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Стратегія передбачає розвиток цифрової інфраструктури в умовах війни та після її завершення. Її головна мета — забезпечити українцям стійкий зв’язок і швидкісний інтернет як основу для цифрових послуг, онлайн-освіти, інновацій у бізнесі та функціонування критичної інфраструктури.

Серед конкретних цілей:

Повне відновлення пошкоджених мобільних та фіксованих мереж по всій території країни;

Забезпечення 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;

Якісний мобільний зв’язок для 98% населення зі середньою швидкістю передавання даних понад 90 Мбіт/с;

Синхронізація законодавства з нормами ЄС і приєднання України до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу;

Інфраструктурна база для масштабного впровадження технологій 5G, IoT, хмарних сервісів та цифрової освіти.

Очікується, що реалізація стратегії дозволить додатково залучити близько 56 млрд грн ВВП до бюджету.

У Мінцифри наголосили, що електронні комунікації залишаються стратегічним пріоритетом держави навіть в умовах війни. Попри атаки ворога на телеком-інфраструктуру, в Україні триває відновлення мереж та підготовка до запуску сучасних цифрових сервісів у всіх регіонах — від фронтових зон до віддалених сіл.

Нагадаємо, мобільний оператор lifecell продовжує масштабувати доступність сучасних технологій зв’язку за межами України, розширивши перелік країн із доступом до 5G-зв’язку у роумінгу.