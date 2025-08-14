Уряд розширив тестування 5G: Харків і Бородянка приєдналися до пілотного проєкту

Уряд розширив перелік населених пунктів, де заплановано пілотне впровадження технології 5G. Після успішного тестування у Львові цієї осені високошвидкісний мобільний зв’язок випробують ще в Харкові та Бородянці. Раніше другий етап передбачав лише запуск у Києві та Одесі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Мета нового етапу — перевірити роботу 5G у містах, які зазнали значних руйнувань від обстрілів та мають частково пошкоджену інфраструктуру. Тут технологія пройде найскладніше випробування — стабільність роботи в умовах можливих перебоїв з електропостачанням і за обмежених ресурсів.

Отримані результати допоможуть оцінити, як 5G може стати основою для цифрової відбудови міст та сприяти відновленню економіки.

"Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще 2 міста: Харків та Бородянка. Старт — вже цієї осені", - написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

В уряді також нагадали, що до 2030 року Україна планує повністю перейти з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема 4G. Перехід відбуватиметься поетапно, оператори вже оновлюють мережі, щоб зміни були непомітними для користувачів. Очікується, що це зробить інтернет швидшим, зв’язок — стабільнішим, а мережі зможуть обслуговувати більше користувачів без втрати якості.

Технологія 5G

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.

Додамо, що вперше в Україні технологію 5G протестували на базі закладу вищої освіти. Перший університетський простір із доступом до 5G відкрили в Київському авіаційному інституті (КАІ) за участі мобільного оператора Vodafone.