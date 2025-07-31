В Україні вперше тестують 5G на базі університету

Уперше в Україні технологію 5G протестували на базі закладу вищої освіти. Перший університетський простір із доступом до 5G відкрили в Київському авіаційному інституті (КАІ) за участі мобільного оператора Vodafone.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифру.

Тестування стало важливою частиною реалізації стратегії розвитку електронних комунікацій та інноваційної програми win-win.

Університетський 5G-простір уже відкритий для студентів, викладачів і всіх охочих. Для підключення потрібен лише сумісний пристрій і сім-карта Vodafone.

Користувачі можуть протестувати швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с та відчути наднизьку затримку до 1 мс — ключові технічні переваги стандарту п’ятого покоління.

Досі технологію 5G тестували лише в офісах мобільних операторів або на промислових об’єктах. Тепер можливість з’явилася і в освітньому середовищі — що дозволяє залучити молодь і науковців до вивчення, застосування та вдосконалення інноваційних рішень.

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють, що навіть попри війну, постійні обстріли та складну ситуацію з телеком-інфраструктурою, Україна послідовно рухається до впровадження 5G. Повноцінне пілотне тестування планується провести у Львові в жовтні–листопаді 2025 року.

Розгортання мереж п’ятого покоління є одним із ключових кроків для інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС, а також для підвищення конкурентоспроможності українських ІТ-освітніх та бізнес-середовищ.

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) провести випробування технології 5G NR у трьох містах України.