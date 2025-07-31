В Украине впервые тестируют 5G на базе университета

Впервые в Украине технологию 5G протестировали на базе высшего образования. Первое университетское пространство с доступом к 5G открыли в Киевском авиационном институте (КАИ) с участием мобильного оператора Vodafone.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифру.

Тестирование явилось важной частью реализации стратегии развития электронных коммуникаций и инновационной программы win-win.

Университетское 5G-пространство уже открыто для студентов, преподавателей и всех желающих. Для подключения требуется только совместимое устройство и сим-карта Vodafone.

Пользователи могут протестировать скорость передачи данных до 10 Гбит/с и ощутить сверхнизкую задержку до 1 мс – ключевые технические преимущества стандарта пятого поколения.

До сих пор технологию 5G тестировали только в офисах мобильных операторов или на промышленных объектах. Теперь возможность появилась и в образовательной среде, что позволяет привлечь молодежь и ученых к изучению, применению и совершенствованию инновационных решений.

В Министерстве цифровой трансформации заявляют, что, несмотря на войну, постоянные обстрелы и сложную ситуацию с телеком-инфраструктурой, Украина последовательно движется к внедрению 5G. Полноценное пилотное тестирование планируется провести во Львове в октябре-ноябре 2025 года.

Развертывание сетей пятого поколения является одним из ключевых шагов для интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС, а также для повышения конкурентоспособности украинских ИТ-образовательных и бизнес-сред.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) предоставила разрешения ООО "Хуавэй Украина" (Huawei) и ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина" (Nokia) провести испытания технологии 5G.