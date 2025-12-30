Воспользовалось более 14 млн украинцев: какая услуга в "Дії" стала самой популярной в 2025 году

В 2025 году самой популярной услугой в приложении "Дія" стала "Зимняя поддержка". Ею воспользовалось более 14 млн украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Там отмечают, что сегодня приложением "Дія" пользуются более 23 миллионов украинцев - это 77% всех владельцев смартфонов в стране.

Также в Минцифре назвали услуги, которыми пользовались чаще всего в этом году.

На первом месте " Зимняя поддержка ", которая предусматривает выплату 1000 грн. Через "Дію" было подано 14,3 млн заявлений.

На втором месте –выписка о месте жительства (12,8 млн заявлений), а на третьем – штрафы за ПДД (6,2 млн оплат).

В Минцифри сообщают, что далее в перечне самых популярных услуг года:

военно-учетный документ (550 тыс. заявлений),

бронирование работников (410 тыс. заявлений),

автоматическая регистрация ФЛП (220 тыс. заявлений).

Также украинцы оформили через "Дію" более 550 тысяч разрешений на оружие. Услуга, запущенная в марте 2025 года, стала одной из самых востребованных.