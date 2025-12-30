Скористалося більше 14 млн українців: яка послуга в "Дії" стала найпопулярнішою у 2025 році

У 2025 році найпопулярнішою послугою у застосунку “Дія” стала “Зимова підтримка”. Нею скористалося більше 14 млн українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Там зауважують, що сьогодні застосунком "Дія" користуються понад 23 мільйони українців — це 77% усіх власників смартфонів у країні.

Також у Мінцифрі назвали послуги, якими користувалися найчастіше цього року.

На першому місці "Зимова підтримка", яка передбачає виплату 1 000 грн. Через "Дію" було подано 14,3 млн заяв.

На другому місці - витяг про місце проживання (12,8 млн заяв), а на третьому - штрафи за ПДР (6,2 млн оплат).

У Мінцифрі повідомляють, що далі у переліку найпопулярніших послуг року:

військово-обліковий документ (550 тис. заяв),

бронювання працівників (410 тис. заяв),

автоматична реєстрація ФОП (220 тис. заяв).

Також українці оформили через "Дію" понад 550 тисяч дозволів на зброю. Послуга, що була запущена у березні 2025 року, стала однією з найбільш затребуваних.