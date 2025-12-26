Запланована подія 2

Понад пів мільйона дозволів на зброю в "Дії": послуга стала однією з найпопулярніших

дозволів на зброю
Послуга оформлення зброї стала однією з найпопулярніших / Мінцифри

Українці оформили через "Дію" понад 550 тисяч дозволів на зброю. Послуга, що була запущена у березні 2025 року, стала однією з найбільш затребуваних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

"Лише кілька кліків — і ваш дозвіл на зброю вже в "Дії". Коли його термін спливатиме — ви отримаєте сповіщення", - зазначив він. 

Федоров додав, що більше не потрібно паперових документів на зброю, які можна забути, загубити чи підробити. 

Фото 2 — Понад пів мільйона дозволів на зброю в "Дії": послуга стала однією з найпопулярніших
Фото: Мінцифри

Як додати "Дозвіл на зброю" до "Дії"

  • Щоб отримати електронний "Дозвіл на зброю" в "Дії", необхідно оновити додаток, відкрити розділ "Документи", натиснути на знак "+" та вибрати "Дозвіл на зброю" з переліку доступних документів. Якщо у вас є кілька дозволів, ви можете додати їх усі до застосунку. Кожен дозвіл містить інформацію про зброю, її характеристики та QR-код для перевірки дійсності.
  • Також у застосунку відображатимуться анульовані дозволи чи ті, у яких закінчився термін дії, якщо інформація про них міститься в реєстрі. Ви ж можете або залишити ці дозволи, або ж видалити їх з документів.
  • Окрім цього, одразу в Дії можете замовити витяг з ЄРЗ, для цього не потрібно звертатися офлайн чи переходити на інші ресурси. Тепер усе працює в кілька кліків в одному застосунку — лише 30 секунд на подання запиту і 24 години на користування таким витягом, а за необхідності його можна замовити знову.
  • Також в "Дію" додано push-сповіщення про закінчення строку дії дозволу. Власник зброї завчасно про це знатиме й зможе звернутися до онлайн-сервісу МВС — Єдине вікно громадянина, щоб його продовжити.

Нагадаємо, "Дозволи на зброю" стали доступні в "Дії" з 10 березня. Раніше дозвіл був у вигляді паперової книжечки, у яку ручкою вносили записи. Але  наразі з’явилася можливість миттєво згенерувати дозвіл у "Дії" і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

Автор:
Тетяна Бесараб