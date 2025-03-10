Не лише через сервіси МВС: дозволи на зброю тепер доступні в "Дії"

Дозволи на зброю тепер доступні в "Дії". Ця послуга, яка раніше була доступна лише через сервіси МВС, тепер інтегрована в мобільний застосунок. Наразі вона працює в режимі бета-тестування, що дозволяє збирати відгуки користувачів та оперативно виправляти можливі недоліки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що тепер дозвіл на зброю буде під рукою в будь-якій ситуації, і не потрібно носити інші дозвільні документи. В "Дії" можна згенерувати витяг з Єдиного реєстру зброї, та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії документа.

"У 2022 році проводили в "Дії" опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми. Воно стало другим за популярністю в застосунку, тому ми почали цифровізувати напрям. У 2023 році МВС створили електронний реєстр зброї, на його основі запустили дозвіл у Дії, далі плануємо й інші послуги", - нагадав Федоров.

Раніше дозвіл був у вигляді паперової книжечки, у яку ручкою вносили записи. Але наразі з’явилася можливість миттєво згенерувати дозвіл у "Дії" і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

Нагадаємо, у "Дії" з’явилися нові послуги для ветеранів та родин військових. Тепер можна швидко та зручно отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці через портал "Дія". раніше для отримання статусу потрібно було особисто відвідувати державні установи. Тепер процес став значно простішим і швидшим — достатньо кількох хвилин на порталі "Дія".