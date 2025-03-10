Не только через сервисы МВД: разрешения на оружие теперь доступны в "Дії"

Разрешения на оружие теперь доступны в "Дії". Эта услуга, ранее доступная только через сервисы МВД, теперь интегрирована в мобильное приложение. Она работает в режиме бета-тестирования, что позволяет собирать отзывы пользователей и оперативно исправлять возможные недостатки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что теперь разрешение на оружие будет под рукой в какой-либо ситуации, и не нужно носить другие разрешительные документы. В "Дії" можно сгенерировать выписку из Единого реестра оружия и получать уведомления об истечении срока действия документа.

"В 2022 году проводили в "Дії" опрос о владении оружием, чтобы понять интерес украинцев к этой теме. Он стал вторым по популярности в приложении, поэтому мы начали цифровизировать направление. В 2023 году МВД создали электронный реестр оружия, на его основе запустили разрешение в "Дії", далее планируем и другие услуги", - заявил министр.

Раньше разрешение было в виде бумажной книжечки, в которую ручкой вносили записи. Но пока появилась возможность мгновенно сгенерировать разрешение в "Дії" и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.

Напомним, у "Дії" появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы через портал "Дія". Раньше для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения. Теперь процесс стал намного проще и быстрее — достаточно нескольких минут на портале "Дія".