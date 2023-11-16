Для дому й для війни: як отримати дозвіл на зброю, і скільки зараз коштує озброїтися

Гладкоствольна рушниця чи нарізний карабін, помпа чи напівавтомат? За останні два роки ці питання для багатьох українців стали якщо не буденними, то дуже актуальними

Одразу після початку повномасштабного вторгнення черги в українських магазинах зброї були довшими, ніж у продуктових. Купити зброю було нереально - її розкупили за лічені тижні. Автор на власні очі бачив покупця, який на фоні пустих полиць на повному серйозі розпитував консультанта, чи варто купувати спортивний арбалет для самозахисту, і чи можна ним нейтралізувати ворога.

Зараз ситуація змінилась - рушниць і карабінів в магазинах багато, набої є, а процедура отримання дозволу на зброю стала простішою. Delo.ua розібралось: яким був дефіцит на початку війни і чи є він сьогодні; що потрібно зробити зараз для того, щоб купити зброю; де пристріляти свою рушницю і скільки це коштує, і які моделі найбільш популярні на ринку.

“До повномасштабної війни у нас завжди був стабільний сезонний попит - ми знали, що за деякий час до відкриття сезону полювання у нас підвищиться попит на мисливські напівавтоматичні рушниці та патрони певного типу. Також не було особливого ажіотажу й на зброю самозахисту, але все змінилось 24 лютого 2022 року”, - розповіли Delo.ua продавці-консультанти магазину “Прапорщик”.

Віталій Педченко, одний з найкращих стрільців України і збройовий експерт компанії “Ібіс” згадує: “Попит значно збільшився за 2-3 місяці до вторгнення, люди відчували загрозу. 23-го числа я особисто спостерігав черги за зброєю і патронами. Після вторгнення зброя на руках подорожчала десь в 3-4 рази. Потім був час, коли не було в наявності ні зброї, ні патронів. Зараз доступна зброя і патрони будь-якого типу і калібру. Але попит стабільно високий”.

За словами консультантів магазинів зброї, з якими поспілкувалось Delo.ua, після початку повномасштабного вторгнення різко підвищився попит на нарізну зброю під армійські калібри. Її розібрали дуже швидко, що призвело до величезного дефіциту і здорожчанню “нарізняка” на вторинному ринку - спекулянти намагались наварити до 400% на перепродажу. Наслідки цього сплеску відчуваються і досі - ціни на зброю у перерахунку на валюту вищі за довоєнні.

"Відтоді ажіотаж помітно спав. Люди, яким були потрібні засоби самооборони на перший час - ті самі гладкоствольні рушниці - скупились, і зараз “помпи” користуються меншим попитом. А от платформа АR-15 (нарізний карабін, - ред.) і досі користується підвищеним попитом, тому що її купують військові і збирають комплекси під свої цілі і задачі”, - розповідають в магазині “Прапорщик”.

Що стосується набоїв, то після тотального дефіциту і відновлення ринку, ціна на них виросла вдвічі, а асортимент значно зменшився. Стабільно користуються підвищеним попитом набої для нарізної зброї, а от для власників гладкоствольних рушниць, через заборону полювання, асортимент звузився фактично до кульових та картечних патронів.

Найбільш популярні моделі зброї в Україні

Консультанти магазинів “Ібіс” та “Прапорщик” розповіли Delo.ua, які моделі зброї користуються у них найвищим попитом на сьогодні.

Найпопулярніші моделі у магазині "Ібіс"

Найпопулярніші моделі у магазині "Прапорщик"

Як обрати свою першу зброю

“Перед купівлею першої зброї потрібно визначитись з цілями, для чого вона купується - військова підготовка, самооборона, хобі чи спорт?, - говорить Віталій Педченко, “Ібіс”. - Раджу зупинитись на перевіреній часом зброї. А ще краще - знайти друзів, або стрілецький клуб, або тир, де можна спробувати зброю, яка вам сподобалась”.

У тирах чи на стрільбищах можна за притомні гроші орендувати рушницю чи нарізний карабін (від 300 грн), найняти інструктора (до 500 грн) і отримати перший досвід користування. Там вас навчать правилам поводження зі зброєю, покажуть, як вкладатись, цілитись і стріляти.

Найпростіший варіант - поїхати на стрільбище і попрактикуватись у стендовій стрільбі по тарілочкам з гладкоствольної рушниці. Заняття на 50 пострілів, яке включає оренду зброї, набої, тарілочки та послуги інструктора, коштуватиме в районі 2 тисяч гривень. За словами інструкторів, базові навички можна "поставити" за 2-4 тренування і 300 набоїв.

Базові стрілецькі навички можна "поставити" за 2-4 тренування і 300 набоїв.

“Перша рушниця може бути недорогою, але надійною. Багато хто починає своє знайомство зі зброєю з бюджетних турецьких помпових рушниць. Їх надійність вже перевірена часом”, - радять консультанти магазину “Прапорщик”. - “Такі рушниці позбавлені головних “дитячих хвороб” і вважаються надійними для входження у стрілецьку тематику. Переваги бюджетної помпи очевидні - ви тратите розумні кошти, вчитеся стріляти, а до того часу, як вона зламається, вже знаєте, якою буде ваша наступна рушниця”.

Вимоги і документи для придбання зброї

До початку повномасштабного вторгнення процедура отримання дозволу на придбання вогнепальної зброї здавалась складною і тривалою через те, що майбутній власник мав самостійно збирати і подавати документи до дозвільних органів. Це забирало багато часу і нервів. Сьогодні ситуація якісно змінилась, але про все по порядку.

Хто може купувати зброю

Холодну, охолощену, пневматичну зброю – громадяни України або особи, які мають посвідку на постійне проживання і досягли 18-річного віку.

Мисливську гладкоствольну зброю, її основні частини та пристрої мають право придбавати громадяни України або особи, які мають посвідку на постійне проживання, які досягли 21-річного віку.

Мисливську нарізну зброю, її основні частини – громадяни України або особи, які мають посвідку на постійне проживання і досягли 25-річного віку.

Як отримати дозвіл на придбаня зброї в Україні

З 23 червня 2023 р набрали чинності зміни до Наказу МВС України №622 згідно яких документи про надання дозволів подаються до Нацполіції в тому числі через магазини з продажу зброї. Це значить, що тепер громадяни можуть обирати, купувати зброю та подавати документи на отримання дозволу в одному місці. І в “Ібісі”, і в “Прапорщику” нам підтвердили наявність такої послуги. Вартість супроводу та консультацій в подачі документів для отримання дозволу складає 1500 грн.

Послуга включає в себе:

супровід покупця на всіх етапах отримання відповідного дозволу

допомога у зборі та систематизації документів

подача документів засобами електронної комунікації

подача пакету документів до органів дозвільної системи у паперовому вигляді

Документи, які потрібно зібрати для купівлі зброї.

Під час звернення до органу (підрозділу) поліції або магазину з торгівлі зброєю особа зобов’язана пред’явити паспорт громадянина України* або посвідку на постійне проживання, витяг з реєстру територіальних громад про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) (за наявності). * також можна паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм або паспорт громадянина України для виїзду за кордон Для прийняття рішення про надання дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї подаються такі документи: заява встановленого зразка

фотокартка розміром 3,5х4,5 в електронній або паперовій формі

медична довідка (крім охолощеної зброї).

договір страхування цивільної відповідальності власників зброї

довідка про вивчення матеріальної частини зброї

довідка про відсутність судимості

документ, що підтверджує правову основу придбання пристроїв **

платіжний документ(квитанція) про внесення коштів за надання відповідної платної послуг ** тільки при придбанні травматичної зброї (повне роз’яснення в Наказі) Рішення про надання дозволу приймаються у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дня подачі до органу (підрозділу) поліції в паперовій формі.

Чекліст майбутнього власника дробовика

Отже, ви зібрали необхідні документи і визначились з першою зброєю - наприклад, це буде недорогий дробовик Hatsan Escort Aimguard за 10600 грн. Віталій Педченко з “Ібіс” рекомендує наступний сценарій подальших дій.

Під час купівлі рушниці потрібно розібрати зброю і оглянути всі частини, щоб на них не було дефектів або недоліків, іржі і тп. Також важливо оглянути ствол на предмет недоліків - він має бути чистий. Попросіть у консультанта дозволу перевірити функціонування зброї за допомогою фальш-патронів. І нарешті - вкладіться в зброю та оцініть зручність.

Що потрібно обовʼязково купити окрім зброї

1. Сейф для зберігання зброї та набоїв - він повинен мати функцію кріплення до підлоги чи стіни (від 6 тис грн)

2. Чохол - для комфортного та безпечного транспортування зброї на стрільбище (від 220 грн)

3. Йоржики та шомпол для чищення (часто продаються комплектом) (від 400 грн)

4. Хімія для чищення (від 160 грн)

5. Патрони (шріт, картеч, куля) (від 20 грн/шт)

6. Балістичні окуляри - захист очей від сторонніх предметів (від 800 грн)

7. Навушники - бажано одразу купувати активні навушники, які захистять вуха від гучних звуків пострілів (від 2500 грн)

8. Фальш-патрони - для тренувань зі зброєю (600 грн за 10 шт)

Отже, ми порахували, що якщо прямо зараз почати процедуру купівлі першої власної зброї, то можна спробувати вкластись у 20 днів і 30 тисяч гривень, якщо ви зупинитесь на бюджетній помповій рушниці.