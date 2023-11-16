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Для дома и для войны: как получить разрешение на оружие и сколько сейчас стоит вооружиться
Гладкоствольное ружье или нарезной карабин, помпа или полуавтомат? За последние два года эти вопросы для многих украинцев стали если не обычными, то очень актуальными
- Самые популярные модели оружия в Украине
- Как выбрать свое первое оружие
- Требования и документы на приобретение оружия
- Чеклист будущего владельца дробовика
Сразу после начала полномасштабного вторжения очереди в украинских оружейных магазинах были длиннее, чем в продуктовых. Купить оружие было нереально – его раскупили за считанные недели. Автор собственными глазами видел покупателя, который на фоне пустых полок на полном серьезе расспрашивал консультанта, стоит ли покупать спортивный арбалет для самозащиты, и можно ли им нейтрализовать врага.
Сейчас ситуация изменилась – ружей и карабинов в магазинах много, патроны есть, а процедура получения разрешения на оружие стала проще. Delo.ua разобралось: каким был дефицит в начале войны и есть ли он сегодня; что нужно сделать сейчас для того, чтобы купить оружие; где пристрелять свое ружье и сколько это стоит, и какие модели наиболее популярны на рынке.
“До полномасштабной войны у нас всегда был стабильный сезонный спрос – мы знали, что за некоторое время до открытия сезона охоты у нас повысится спрос на охотничьи полуавтоматические ружья и патроны определенного типа. Также не было особого ажиотажа и на оружие самозащиты, но все изменилось 24 февраля 2022 года», – рассказали Delo.ua продавцы-консультанты магазина «Прапорщик».Подписывайтесь на наш YouTube канал
Виталий Педченко, один из лучших стрелков Украины и оружейный эксперт компании "Ибис" вспоминает: “Спрос значительно увеличился за 2-3 месяца до вторжения, люди ощущали угрозу. 23-го числа я лично наблюдал очереди за оружием и патронами. После вторжения оружие на руках подорожало где-то в 3-4 раза. Потом было время, когда не было в наличии ни оружия, ни патронов. Сейчас доступно оружие и патроны любого типа и калибра. Но спрос стабильно высок".
По словам консультантов оружейных магазинов, с которыми пообщалось Delo.ua, после начала полномасштабного вторжения резко повысился спрос на нарезное оружие под армейские калибры. Его разобрали очень быстро, что привело к огромному дефициту и удорожанию нарезняка на вторичном рынке - спекулянты пытались наварить до 400% на перепродаже. Последствия этого всплеска ощущаются до сих пор - цены на оружие в пересчете на валюту выше довоенных.
"С тех пор ажиотаж заметно спал. Люди, которым были нужны средства самообороны на первое время - те же гладкоствольные ружья - скупились, и сейчас "помпы" пользуются меньшим спросом. А вот платформа АR-15 (нарезной карабин, - ред.) до сих пор пользуется повышенным спросом, потому что ее покупают военные и собирают комплексы под свои цели и задачи”, - рассказывают в магазине "Прапорщик".
Что касается патронов, то после тотального дефицита и восстановления рынка, цена на них выросла вдвое, а ассортимент значительно снизился. Стабильно пользуются повышенным спросом патроны для нарезного оружия, а вот для владельцев гладкоствольных ружей из-за запрета охоты ассортимент сузился фактически до пулевых и картечных патронов.
Самые популярные модели оружия в Украине
Консультанты магазинов "Ибис" и "Прапорщик" рассказали Delo.ua, какие модели оружия пользуются у них наивысшим спросом на сегодня.
Самые популярные модели в магазине "Ибис"
Самые популярные модели в магазине "Прапорщик"
Как выбрать свое первое оружие
"Перед покупкой первого оружия нужно определиться с целями, для чего оно покупается - военная подготовка, самооборона, хобби или спорт?", - говорит Виталий Педченко, "Ибис". - Советую остановиться на проверенном временем оружии. А еще лучше - найти друзей, или стрелковый клуб, или тир, где можно попробовать оружие, которое вам понравилось”.
В тирах или на стрельбище можно за умеренные деньги арендовать ружье или нарезной карабин (от 300 грн), нанять инструктора (до 500 грн) и получить первый опыт пользования. Там вас научат правилам обращения с оружием, покажут, как вкладываться, целиться и стрелять.
Самый простой вариант - поехать на стрельбище и попрактиковаться в стендовой стрельбе по тарелочкам из гладкоствольного ружья. Занятие на 50 выстрелов, которое включает в себя аренду оружия, патроны, тарелочки и услуги инструктора, будет стоить в районе 2 тысяч гривен. По словам инструкторов, базовые навыки можно "поставить" за 2-4 тренировки и 300 патронов.
“Первое ружье может быть недорогим, но надежным. Многие начинают свое знакомство с оружием с бюджетных турецких помповых ружей. Их надежность уже проверена временем”, – советуют консультанты магазина “Прапорщик”. - Такие ружья лишены главных "детских болезней" и считаются надежными для вхождения в стрелковую тематику. Преимущества бюджетной помпы очевидны - вы тратите разумные средства, учитесь стрелять, а к тому времени, как она сломается, уже знаете, каким будет ваше следующее ружье”.
Требования и документы на приобретение оружия
До начала полномасштабного вторжения процедура получения разрешения на приобретение огнестрельного оружия казалась сложной и длительной из-за того, что будущий владелец должен был самостоятельно собирать и подавать документы в разрешительные органы. Это отнимало много времени и нервов. Сегодня ситуация качественно изменилась, но обо всем по порядку.
Кто может покупать оружие
- Холодное, выхолощенное, пневматическое оружие – граждане Украины или лица, имеющие вид на постоянное проживание и достигшие 18-летнего возраста.
- Охотничье гладкоствольное оружие, его основные части и устройства имеют право приобретать граждане Украины или лица, имеющие вид на постоянное проживание, достигшие 21-летнего возраста.
- Охотничье нарезное оружие, его основные части – граждане Украины или лица, имеющие вид на постоянное проживание и достигшие 25-летнего возраста.
Как получить разрешение на приобретение оружия в Украине
С 23 июня 2023 г. вступили в силу изменения в Приказ МВД Украины №622, согласно которым документы о предоставлении разрешений подаются в Нацполицию в том числе через магазины по продаже оружия. Это значит, что граждане теперь могут выбирать, покупать оружие и подавать документы на получение разрешения в одном месте. И в "Ибисе", и в "Прапорщике" нам подтвердили наличие такой услуги. Стоимость сопровождения и консультаций подачи документов для получения разрешения составляет 1500 грн.
Услуга включает в себя:
- сопровождение покупателя на всех этапах получения соответствующего разрешения
- помощь в сборе и систематизации документов
- подача документов средствами электронной коммуникации
- подача пакета документов в органы разрешительной системы в бумажном виде
Документы, которые необходимо собрать для покупки оружия.
Во время обращения в орган (подразделение) полиции или магазина по торговле оружием лицо обязано предъявить паспорт гражданина Украины* или вид на постоянное жительство, выписку из реестра территориальных общин о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании), а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (далее – РНОКПП) (при наличии).
* также можно паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем или паспорт гражданина Украины для выезда за границу
Для принятия решения о предоставлении разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охлажденного оружия подаются следующие документы:
- заявление установленного образца
- фотография размером 3,5х4,5 в электронной или бумажной форме
- медицинская справка (кроме холощенного оружия).
- договор страхования гражданской ответственности владельцев оружия
- справка об изучении материальной части оружия
- справка об отсутствии судимости
- документ, подтверждающий правовую основу приобретения устройств **
- платежный документ (квитанция) о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги
** только при приобретении травматического оружия (полное разъяснение в Приказе )
Решения о предоставлении разрешения принимаются в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня подачи в орган (подразделение) полиции в бумажной форме.
Чеклист будущего владельца дробовика
Итак, вы собрали необходимые документы и определились с первым оружием – например, это будет недорогой дробовик Hatsan Escort Aimguard за 10 600 грн. Виталий Педченко из "Ибис" рекомендует следующий сценарий дальнейших действий.
При покупке ружья нужно разобрать оружие и осмотреть все части, чтобы на них не было дефектов или недостатков, ржавчины и тп. Также важно осмотреть ствол на предмет недостатков – он должен быть чист. Попросите консультанта разрешить проверить функционирование оружия с помощью фальш-патронов. И наконец – вложитесь в оружие и оцените удобство.
Что нужно обязательно купить кроме оружия
1. Сейф для хранения оружия и патронов - он должен иметь функцию крепления к полу или стене (от 6 тыс грн)
2. Чехол - для комфортной и безопасной транспортировки оружия на стрельбище (от 220 грн)
3. Ершики и шомпол для чистки (часто продаются комплектом) (от 400 грн)
4. Химия для чистки (от 160 грн)
5. Патроны (дробь, картечь, пуля) (от 20 грн/шт)
6. Баллистические очки - защита глаз от посторонних предметов (от 800 грн)
7. Наушники - желательно сразу покупать активные наушники, которые защитят уши от громких звуков выстрелов (от 2500 грн)
8. Фальш-патроны - для тренировок с оружием (600 грн за 10 шт)
Итак, мы посчитали, что если прямо сейчас начать процедуру покупки первого собственного оружия, то можно попробовать уложиться в 20 дней и 30 тысяч гривен, если вы остановитесь на бюджетном помповом ружье.