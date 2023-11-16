Для дома и для войны: как получить разрешение на оружие и сколько сейчас стоит вооружиться

Гладкоствольное ружье или нарезной карабин, помпа или полуавтомат? За последние два года эти вопросы для многих украинцев стали если не обычными, то очень актуальными

Сразу после начала полномасштабного вторжения очереди в украинских оружейных магазинах были длиннее, чем в продуктовых. Купить оружие было нереально – его раскупили за считанные недели. Автор собственными глазами видел покупателя, который на фоне пустых полок на полном серьезе расспрашивал консультанта, стоит ли покупать спортивный арбалет для самозащиты, и можно ли им нейтрализовать врага.

Сейчас ситуация изменилась – ружей и карабинов в магазинах много, патроны есть, а процедура получения разрешения на оружие стала проще. Delo.ua разобралось: каким был дефицит в начале войны и есть ли он сегодня; что нужно сделать сейчас для того, чтобы купить оружие; где пристрелять свое ружье и сколько это стоит, и какие модели наиболее популярны на рынке.

“До полномасштабной войны у нас всегда был стабильный сезонный спрос – мы знали, что за некоторое время до открытия сезона охоты у нас повысится спрос на охотничьи полуавтоматические ружья и патроны определенного типа. Также не было особого ажиотажа и на оружие самозащиты, но все изменилось 24 февраля 2022 года», – рассказали Delo.ua продавцы-консультанты магазина «Прапорщик».

Виталий Педченко, один из лучших стрелков Украины и оружейный эксперт компании "Ибис" вспоминает: “Спрос значительно увеличился за 2-3 месяца до вторжения, люди ощущали угрозу. 23-го числа я лично наблюдал очереди за оружием и патронами. После вторжения оружие на руках подорожало где-то в 3-4 раза. Потом было время, когда не было в наличии ни оружия, ни патронов. Сейчас доступно оружие и патроны любого типа и калибра. Но спрос стабильно высок".

По словам консультантов оружейных магазинов, с которыми пообщалось Delo.ua, после начала полномасштабного вторжения резко повысился спрос на нарезное оружие под армейские калибры. Его разобрали очень быстро, что привело к огромному дефициту и удорожанию нарезняка на вторичном рынке - спекулянты пытались наварить до 400% на перепродаже. Последствия этого всплеска ощущаются до сих пор - цены на оружие в пересчете на валюту выше довоенных.

"С тех пор ажиотаж заметно спал. Люди, которым были нужны средства самообороны на первое время - те же гладкоствольные ружья - скупились, и сейчас "помпы" пользуются меньшим спросом. А вот платформа АR-15 (нарезной карабин, - ред.) до сих пор пользуется повышенным спросом, потому что ее покупают военные и собирают комплексы под свои цели и задачи”, - рассказывают в магазине "Прапорщик".

Что касается патронов, то после тотального дефицита и восстановления рынка, цена на них выросла вдвое, а ассортимент значительно снизился. Стабильно пользуются повышенным спросом патроны для нарезного оружия, а вот для владельцев гладкоствольных ружей из-за запрета охоты ассортимент сузился фактически до пулевых и картечных патронов.

Самые популярные модели оружия в Украине

Консультанты магазинов "Ибис" и "Прапорщик" рассказали Delo.ua, какие модели оружия пользуются у них наивысшим спросом на сегодня.

Самые популярные модели в магазине "Ибис"

Самые популярные модели в магазине "Прапорщик"

Как выбрать свое первое оружие

"Перед покупкой первого оружия нужно определиться с целями, для чего оно покупается - военная подготовка, самооборона, хобби или спорт?", - говорит Виталий Педченко, "Ибис". - Советую остановиться на проверенном временем оружии. А еще лучше - найти друзей, или стрелковый клуб, или тир, где можно попробовать оружие, которое вам понравилось”.

В тирах или на стрельбище можно за умеренные деньги арендовать ружье или нарезной карабин (от 300 грн), нанять инструктора (до 500 грн) и получить первый опыт пользования. Там вас научат правилам обращения с оружием, покажут, как вкладываться, целиться и стрелять.

Самый простой вариант - поехать на стрельбище и попрактиковаться в стендовой стрельбе по тарелочкам из гладкоствольного ружья. Занятие на 50 выстрелов, которое включает в себя аренду оружия, патроны, тарелочки и услуги инструктора, будет стоить в районе 2 тысяч гривен. По словам инструкторов, базовые навыки можно "поставить" за 2-4 тренировки и 300 патронов.

Базовые стрелковые навыки можно "поставить" за 2-4 тренировки и 300 патронов.

“Первое ружье может быть недорогим, но надежным. Многие начинают свое знакомство с оружием с бюджетных турецких помповых ружей. Их надежность уже проверена временем”, – советуют консультанты магазина “Прапорщик”. - Такие ружья лишены главных "детских болезней" и считаются надежными для вхождения в стрелковую тематику. Преимущества бюджетной помпы очевидны - вы тратите разумные средства, учитесь стрелять, а к тому времени, как она сломается, уже знаете, каким будет ваше следующее ружье”.

Требования и документы на приобретение оружия

До начала полномасштабного вторжения процедура получения разрешения на приобретение огнестрельного оружия казалась сложной и длительной из-за того, что будущий владелец должен был самостоятельно собирать и подавать документы в разрешительные органы. Это отнимало много времени и нервов. Сегодня ситуация качественно изменилась, но обо всем по порядку.

Кто может покупать оружие

Холодное, выхолощенное, пневматическое оружие – граждане Украины или лица, имеющие вид на постоянное проживание и достигшие 18-летнего возраста.

Охотничье гладкоствольное оружие, его основные части и устройства имеют право приобретать граждане Украины или лица, имеющие вид на постоянное проживание, достигшие 21-летнего возраста.

Охотничье нарезное оружие, его основные части – граждане Украины или лица, имеющие вид на постоянное проживание и достигшие 25-летнего возраста.

Как получить разрешение на приобретение оружия в Украине

С 23 июня 2023 г. вступили в силу изменения в Приказ МВД Украины №622, согласно которым документы о предоставлении разрешений подаются в Нацполицию в том числе через магазины по продаже оружия. Это значит, что граждане теперь могут выбирать, покупать оружие и подавать документы на получение разрешения в одном месте. И в "Ибисе", и в "Прапорщике" нам подтвердили наличие такой услуги. Стоимость сопровождения и консультаций подачи документов для получения разрешения составляет 1500 грн.

Услуга включает в себя:

сопровождение покупателя на всех этапах получения соответствующего разрешения

помощь в сборе и систематизации документов

подача документов средствами электронной коммуникации

подача пакета документов в органы разрешительной системы в бумажном виде

Документы, которые необходимо собрать для покупки оружия.

Во время обращения в орган (подразделение) полиции или магазина по торговле оружием лицо обязано предъявить паспорт гражданина Украины* или вид на постоянное жительство, выписку из реестра территориальных общин о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании), а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (далее – РНОКПП) (при наличии). * также можно паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем или паспорт гражданина Украины для выезда за границу Для принятия решения о предоставлении разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охлажденного оружия подаются следующие документы: заявление установленного образца

фотография размером 3,5х4,5 в электронной или бумажной форме

медицинская справка (кроме холощенного оружия).

договор страхования гражданской ответственности владельцев оружия

справка об изучении материальной части оружия

справка об отсутствии судимости

документ, подтверждающий правовую основу приобретения устройств **

платежный документ (квитанция) о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги ** только при приобретении травматического оружия (полное разъяснение в Приказе ) Решения о предоставлении разрешения принимаются в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня подачи в орган (подразделение) полиции в бумажной форме.

Чеклист будущего владельца дробовика

Итак, вы собрали необходимые документы и определились с первым оружием – например, это будет недорогой дробовик Hatsan Escort Aimguard за 10 600 грн. Виталий Педченко из "Ибис" рекомендует следующий сценарий дальнейших действий.

При покупке ружья нужно разобрать оружие и осмотреть все части, чтобы на них не было дефектов или недостатков, ржавчины и тп. Также важно осмотреть ствол на предмет недостатков – он должен быть чист. Попросите консультанта разрешить проверить функционирование оружия с помощью фальш-патронов. И наконец – вложитесь в оружие и оцените удобство.

Что нужно обязательно купить кроме оружия

1. Сейф для хранения оружия и патронов - он должен иметь функцию крепления к полу или стене (от 6 тыс грн)

2. Чехол - для комфортной и безопасной транспортировки оружия на стрельбище (от 220 грн)

3. Ершики и шомпол для чистки (часто продаются комплектом) (от 400 грн)

4. Химия для чистки (от 160 грн)

5. Патроны (дробь, картечь, пуля) (от 20 грн/шт)

6. Баллистические очки - защита глаз от посторонних предметов (от 800 грн)

7. Наушники - желательно сразу покупать активные наушники, которые защитят уши от громких звуков выстрелов (от 2500 грн)

8. Фальш-патроны - для тренировок с оружием (600 грн за 10 шт)

Итак, мы посчитали, что если прямо сейчас начать процедуру покупки первого собственного оружия, то можно попробовать уложиться в 20 дней и 30 тысяч гривен, если вы остановитесь на бюджетном помповом ружье.