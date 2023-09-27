Украинцы уже получили почти 50 000 разрешений на огнестрельное оружие

С начала работы электронного Единого реестра огнестрельного оружия в июне 2023 года было подано 57 272 заявлений, из них – 87% или 49 977 ходатайств – было одобрено.

Об этом сообщает Опендатабот.

Там напоминают, что с 23 июня в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и подать заявление на продление разрешения онлайн.

Кроме того, с помощью сервиса можно получить информацию о своем зарегистрированном оружии.

Подать ходатайство можно как на сайте, так и в чате .

Отмечается, что большинство пользователей авторизовалось и подавали заявки на сайте — 30 093 граждан. Еще 9 077 человек попытались получить разрешение на ношение огнестрельного оружия в чате.

Напомним, что единственный реестр оружия был презентован в феврале 2022 года. Целью регистрации огнестрельного оружия, как поясняют в МВД, является поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений.

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