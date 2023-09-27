Українці вже отримали майже 50 000 дозволів на вогнепальну зброю

З початку роботи електронного Єдиного реєстру вогнепальної зброї у червні 2023 року було подано 57 272 заяв, з них - 87% або 49 977 клопотань - було схвалено.

Про це повідомляє Опендатабот.

Там нагадують, що з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн.

Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Подати клопотання можна як на сайті, так й у чатботі.

Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувались та подавали заявки на сайті — 30 093 громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.

Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року. Метою реєстрації вогнепальної зброї, як пояснюють в МВС, є підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів.

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