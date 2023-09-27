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Українці вже отримали майже 50 000 дозволів на вогнепальну зброю
З початку роботи електронного Єдиного реєстру вогнепальної зброї у червні 2023 року було подано 57 272 заяв, з них - 87% або 49 977 клопотань - було схвалено.
Про це повідомляє Опендатабот.
Там нагадують, що з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн.
Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Подати клопотання можна як на сайті, так й у чатботі.
Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувались та подавали заявки на сайті — 30 093 громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.
Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року. Метою реєстрації вогнепальної зброї, як пояснюють в МВС, є підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com