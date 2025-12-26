Более полумиллиона разрешений на оружие в "Дії": услуга стала одной из самых популярных

Украинцы оформили через "Дію" более 550 тысяч разрешений на оружие. Услуга, запущенная в марте 2025 года, стала одной из самых востребованных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

"Только несколько кликов — и ваше разрешение на оружие уже в "Дії". Когда его срок истечет — вы получите уведомление", - отметил он.

Федоров добавил, что больше не нужно бумажных документов на оружие, которые можно забыть, потерять или подделать.

Фото: Минцифры

Как добавить "Разрешение на оружие" в "Дію"

Чтобы получить электронное "Разрешение на оружие" в "Дії", необходимо обновить приложение, открыть раздел "Документы", нажать на знак "+" и выбрать "Разрешение на оружие" из списка доступных документов. Если у вас есть несколько разрешений, вы можете добавить их все в приложение. Каждое разрешение содержит информацию об оружии, его характеристиках и QR-коде для проверки действительности.

Также в приложении будут отображаться аннулированные разрешения или те, у которых истек срок действия, если информация о них содержится в реестре. Вы же можете либо оставить эти разрешения, либо удалить их из документов.

Кроме этого, сразу в "Дії" можете заказать выписку из ЕРЗ, для этого не нужно обращаться в автономном режиме или переходить на другие ресурсы. Теперь все работает в несколько кликов в одном приложении — всего 30 секунд на подачу запроса и 24 часа на пользование таким подъемником, а при необходимости его можно заказать снова.

Также в "Дії" добавлено push-уведомление об истечении срока действия разрешения. Владелец оружия заранее будет об этом знать и сможет обратиться к онлайн-сервису МВД — Единственное окно гражданина, чтобы его продлить.

Напомним, "Разрешения на оружие" стали доступны в "Дії" с 10 марта. Раньше разрешение было в виде бумажной книжечки, в которую ручкой вносили записи. Но пока появилась возможность мгновенно сгенерировать разрешение в "Дії" и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.